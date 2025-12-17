NHKは17日、東京・渋谷の同局で定例メディア総局長会見を行い、「第76回NHK紅白歌合戦」（31日後7・20）のゲスト審査員7人を発表した。

サッカー元日本代表FWの「キングカズ」こと三浦知良（58＝JFLアトレチコ鈴鹿）をはじめ、来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演を務める俳優の仲野太賀（32）、今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」に出演した松嶋菜々子（52）、今年後期の連続テレビ小説「ばけばけ」主演の郄石あかり（22）、声優として初めて文化功労者に選ばれた野沢雅子（89）、車いすテニス男子の小田凱人（19）、文芸評論家の三宅香帆さん（31）が務める。

山名啓雄メディア総局長は「ゲスト審査員が決まりました。今年2025年を象徴する皆さまにNHK紅白に起こしいただいて、審査をお願いするということになりました」とコメント。「会場にいる観客の皆さん、そして出演歌手の皆さん方と一緒になって盛り上げていただきたいというふうに思ってます」とした。

昨年は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」で主演を務めた俳優・横浜流星のほか、「名探偵コナン」作者である漫画家・青山剛昌氏、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良、女優・河合優実、プロ車いすテニス選手の上地結衣、プロスケートボーダーの堀米雄斗、バレリーナの森下洋子氏、連続テレビ小説「虎に翼」で脚本を担当した脚本家・吉田恵里香氏の8人が務めた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。

【ゲスト審査員】（五十音順、敬称略）

小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（俳優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（俳優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆 （文芸評論家）