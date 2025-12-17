Jackery公式オンラインストアで最大50％オフの「年末年始セール」を開催
Jackery Japanは、12月22日より、公式オンラインストアにて最大50％OFFの「年末年始セール」を開催すると発表した。
期間は2025年12月22日から2026年1月5日まで。
あわせて、30万円以上の購入で手のひらサイズの小型モデル「100 Plus」、40万円以上のご購入で新製品「300D」を贈呈する特典も実施。購入者向け抽選キャンペーン「新春福運ガチャ」も同時開催する。
セール特典
購入金額に応じた贈呈キャンペーン
新春福運ガチャ
Jackery製品購入者を対象に、Jackeryキャリーカート、折り畳みキャリーカート、Alpha65-StarChargeモデル半額クーポンなどが当たるガチャ。
目玉商品
Jackery ポータブル電源 1500 New及びセット品
容量1536Wh／定格出力2000W
Jackery ポータブル電源 2000 New及びセット品
容量2042Wh／定格出力2200W エアコン・電子レンジなど家電の99％以上に対応
Jackery ポータブル電源 1000 New及びセット品
容量1070Wh／定格出力1500W
Jackery ポータブル電源 3000 New及びセット品
容量3072Wh／定格出力3000W