テラドローンは大幅続落し年初来安値、子会社の火災など響き今期最終赤字幅拡大へ テラドローンは大幅続落し年初来安値、子会社の火災など響き今期最終赤字幅拡大へ

Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>は大幅続落し、年初来安値を更新している。１５日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を従来の５３億３００万円から４２億８４００万～４４億７０００万円（前期比３．４％減～０．７％増）、最終損益予想を３億９２００万円の赤字から２７億９９００万～１６億９７００万円の赤字（前期は４億７４００万円の赤字）に引き下げており、赤字幅が大幅に拡大するとの見通しを嫌気した売りが出ている。既存事業の下振れに加え、インドネシア子会社の火災事故や持ち分法適用会社の米アロフト・テクノロジーズを完全子会社化する交渉を中止した影響などを織り込んだ。



２～１０月は売上高が３１億７２００万円（前年同期比１．７％増）、最終損益が４億８５００万円の赤字（前年同期は２億７２００万円の赤字）だった。測量／災害復旧事業はハードウェア販売における自治体から購入者への補助金が縮小したことなどにより減収となったほか、農業事業の売上総利益は上期の不調が響き前年同期を下回った。



