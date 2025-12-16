Ｆインタは３連騰し３年ぶり高値、２６年４月期業績・期末一括配当予想を上方修正 Ｆインタは３連騰し３年ぶり高値、２６年４月期業績・期末一括配当予想を上方修正

フロンティアインターナショナル<7050.T>は大幅高で３連騰し、２０２２年１２月以来約３年ぶりの高値をつけた。１５日取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２３０億円から２８５億円（前期比４０．２％増）、営業利益を１５億５０００万円から１８億円（同４０．９％増）に引き上げた。同時に２０２６年２月１日付で１株を２株に株式分割するとともに、期末一括配当予想を株式分割考慮後ベースで６３円に見直すと開示。実質６円５０銭の増額修正となり、業況と株主還元姿勢を好感した買いが流入している。



１０月中間期は既存事業及びＭ＆Ａにより取得した連結子会社がともに好調に推移しており、売上高が１４４億７３００万円（前年同期比６７．３％増）、営業利益が１１億２３００万円（同２．７倍）になった。第３四半期（１１月～２６年１月）も同様の傾向が継続すると見込んでおり、業績予想を変更した。株式分割では同社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図る。前期の期末一括配当は株式分割考慮後ベースで４９円５０銭だった。



出所：MINKABU PRESS