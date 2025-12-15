きょう東証グロース市場に新規上場したＡｌｂａＬｉｎｋ<5537.T>は、公開価格と同じ１３００円カイ気配でスタートした。



同社は、流動性が低下している不動産の買い取り再販が主な事業。法律的・物理的・心理的瑕疵のある空き家を「訳あり物件」として専門に買い取りし、独自のノウハウや提携している不動産に精通した弁護士にも協力を仰ぎながら、対象物件を活用できる不動産投資家や同業他社、一般消費者へマッチングし販売を行っている。２３年１１月からＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに上場しているが、２５年１２月１４日付で上場廃止となり、グロース市場へ新規上場となる。公募株式数５万株、売出株式数１６７万１０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２５万８１００株。主幹事は野村証券。



