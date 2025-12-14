元ドジャース・クリスマットが日本の国旗を投稿

ダイヤモンドバックスからFAとなっていたナビル・クリスマット投手が13日（日本時間14日）までに自身のインスタグラムを更新し、自らの投球練習の動画を投稿した。コメント欄では来季の所属先を募るような絵文字を添え、そこには日本の国旗もあった。

日本行きも視野か――。30歳のクリスマットは2012年にアマチュアFAでメッツと契約。2020年にカージナルスでメジャーデビューを果たした。翌2021年にはパドレスで45登板、2022年は50登板を果たしたがその後は、苦しみ複数球団を渡り歩いた。

大谷翔平投手がドジャース入りした直後の2023年12月にドジャースとマイナー契約。3月31日（同4月1日）にその年初のメジャー昇格。勝利投手になっていたが、わずか1日で40人枠を外れるDFAの措置を取られた。再び契約を結び、5試合で防御率2.57と好成績を収めていたが、15日（同16日）に2度目の通告を受けた。その後もレンジャーズ、パドレス、フィリーズ、ダイヤモンドバックスとまたしても渡り歩いた。

ダイヤモンドバックスでは今季、8登板で3勝0敗、防御率3.71。9月25日（同26日）のドジャース戦に登板したが、大谷に54号を被弾。翌日にDFAとなり、リリースされていた。投稿した動画のコメント欄では日本の他に、米国、韓国、メキシコ、台湾の旗も添えており、海外も視野に入れているような様子だった。（Full-Count編集部）