元警察官シンガーソングライター・五十嵐ハル、新曲「デッドエンド」がTVアニメ『デッドアカウント』OPテーマに決定！

シンガーソングライター：五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」がテレビアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマを担当し2026年1月14日にリリースすることが発表された。

『デッドアカウント』は渡辺静先生により講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。2026年1月よりテレビ朝日系全国24局ネット”IMAnimation“枠でTVアニメの放送がかねてより発表されていたが、キービジュアルビジュアル第2弾＆PV第３弾の解禁に合わせて、オープニングテーマを五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」が務めることも合わせて解禁となった。

五十嵐ハルは“元警察官”という異色の経歴を持つミュージシャン。高校時代からバンド活動を行い解散後にDTMをきっかけにソロアーティストとしての活動をスタートさせた。生活の中で感じる憂鬱や違和感を、まっすぐに吐き出すような楽曲スタイルが特徴で、これまでにも日々の不安や社会への本音を代弁するような作品を数多く発表。世代を問わず、多くの共感を集めてきた。

警察官となった後も音楽活動を諦めきれずに音楽の道へ進むことを決意。日々音楽制作に打ち込みながらSNSを軸にオリジナル楽曲の発表を重ねてきた。2024年には「めんどくさいのうた」がSpotify Japan急上昇チャートやバイラルTOP50入りを果たす。続く「少しだけ」も各種チャートを席巻し、Billboard JAPAN Heatseekers Songsでは初登場1位を記録し、3週連続首位を獲得。国内最大級の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では最優秀ニュー・アーティスト賞にもエントリーされた。2025年11月13日には渋谷WWWで1st LIVE「NO TITLE」を開催。チケットは発売後すぐにソールドアウトを記録。この日のために全国からファンが集まり、初ライブを大成功に終えたばかり。今注目のシンガーソングライターの一人だ。

新曲『デッドエンド』 は原作をじっくりと読み込みながら、時間をかけ制作された楽曲。本楽曲はGtにエンドウアンリ(Grape Kiki)、Drに歌川菜穂(ex.赤い公園)がRECに参加し、原作が持つ世界観や疾走感、奥に潜む深い感情を損なわないよう、一音一音に心を込めて制作されている。「デッドエンド」は本日公開された『デッドアカウント』のPV第3弾でいち早く聞くことができるのでぜひチェックしてほしい。

ジャケット写真は、五十嵐ハルのグッズやMVも手がけるデザイナー・mito氏によるデザイン。“シリアス×ポップ” をテーマにしており、楽曲タイトル「デッドエンド(行き止まり)」から着想し、“弱さや葛藤と向き合う自分の内側を覗き込む” という視点をモチーフとしている。

TVアニメ『デッドアカウント』は2026年1月10日（土）夜11時30分に放送スタート。PV第3弾をチェックしながらぜひ楽しみに待っていてほしい。

＜五十嵐ハル プロフィール＞

出身:福島県 好きなアーティスト:RADWIMPS

作詞・作曲・編曲・歌唱・イラスト・動画編集・MV制作の全てをこなすシンガーソングライター。

高校生からバンド活動を行い解散時期にDTMを始める。

生活の中での憂鬱な気持ちを吐き出したいという思いが曲作りのきっかけとなった。

元警察官。特技は料理（ビーフシチュー・唐揚げ）。

●リリース情報

TVアニメ「デッドアカウント」オープニングテーマ

『デッドエンド』

2026年1月14日発売

作詞/作曲：五十嵐ハル

編曲：五十嵐ハル/石田勇喜

●作品情報

TVアニメ『デッドアカウント』

テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日（土）より毎週土曜夜11時30分〜放送開始

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

配信情報

＜先行配信＞

2026年1月10日（土）より毎週土曜深夜0時〜

Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題

＜一般配信＞

2026年1月13日（火）より毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始

ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。

(C)︎渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会

