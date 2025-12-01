¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÄÔÍÛÂÀ¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþà¿·Êý¿Ëá¡Ö²¾¤Ë¥²¥¤¥Ö¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£²Æü¼¯»ùÅçÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ô£Ì¡Ë¡×½à·è¾¡¤Ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤¬£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·¡¢·è¾¡Àï¡Ê£±£´Æü¡¢·§ËÜ¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½²¦¼ÔÁÈ¤ÎÏ¢·¸¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÔ¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤È¥²¥¤¥Ö¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÆ±»þ¤ËÊü¤Ä£×£Á£Ò¡¡£Â£Ì£Á£Ó£Ô£Å£Ò¤Ç£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤òÊ´ºÕ¡£¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡õÂç´äÎÍÊ¿¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁê°ã¤Ê¤É¤Ç°ì»þ¤ÏÉÔÏÂ¤âÀ¸¤¸¤¿¤¬¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡£ÄÔ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«½¤Éü¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¾¯¤·°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îàµ¤¤Å¤á¤â¤¢¤ë¡££É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÄÔ¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á£×£Ô£Ì¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÍâ£±·î£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÄÔ¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥²¥¤¥Ö¤È¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¥²¥¤¥Ö¤ÈÂÐ³ÑÀþ¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤ÃË¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº£¤Ï¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òºÆ³ÎÇ§¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£×£Ô£Ì¤Ï£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î²¶¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡££±¡¦£µ¤È¤«Àè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢½ã¿è¤ËÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±¡¦£´¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤òÀ©¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÄ©Àï¼Ô¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Â¾¤Ê¤é¤Ì¥²¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö£±£°·î¤Ë£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢£×£Ô£Ì¤ò°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿²¶¤¬¤â¤·£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼¤â¼è¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¯¤Î¤Ï¥²¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·²¾¤Ë¥²¥¤¥Ö¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¥¿¥Ã¥°¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²¤Ä¤È¤â¾¡¤Äµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£