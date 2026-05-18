17日夜から18日朝にかけて、上越市下門前にあるホームセンターから観賞用ヘビが脱走したとみられ警察が住民に警戒を呼び掛けています。脱走したとみられるのは東南アジアに生息する「マラヤン ブラッド パイソン」という種類で、全長は1メートルから1.3メートル、太さは約15センチメートルということです。見た目は茶褐色でまだら模様。ホームセンターでガラスケースに入れられ69