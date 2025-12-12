冷え込む日中関係の発端となった、高市早苗首相（64）の「台湾有事」に関する答弁。この答弁から1カ月あまりが経過した12月11日、毎日新聞は、事前に官僚が作成した首相の答弁資料には、“台湾有事に関する質問には答えない”と明記されていたことを報じた。

高市氏は11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党・岡田克也議員（72）から、台湾情勢を念頭に置いた日本の存立危機事態の認定をめぐる質疑に対し、「（中国が）戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる」と答弁していた。

「岡田氏の質疑の背景には、高市氏が昨年9月に“中国による台湾の海上封鎖が発生した場合は存立危機事態になるかもしれない”と述べていたことが背景にありました。歴代政権は、存立危機事態の認定に台湾問題を関連付けず『実際に発生した事態の個別具体的な状況に即し総合的に判断する』と濁す戦略を取ってきましたから、首相となった高市氏が同様の戦略を取るかを確認したんです。実際、高市氏は歴代の戦略を元にした答弁を行っていた。ところが、岡田氏が『存立危機事態を軽々しく言うべきではない』と釘を刺すと、高市氏は急に“逸脱”し、問題視されている『台湾有事』答弁が飛び出した形です」（政治部記者）

今回の毎日新聞の報道では、政府が立憲・辻元清美参院議員（65）に開示した答弁資料が明らかに。辻元氏も11日夜にXで開示資料をアップしており、岡田氏の事前の質問通告には、こう記されていた。

《存立危機事態を認定して自衛隊が出動して武力行使を行えば、日本も武力行使を受ける可能性が高い。国民の生命や暮らしを守ることが大事であり、存立危機事態の認定の可能性を軽々に言うのはいかがなものか。総理の見解を問う》

これに対し、官僚が準備した高市氏の予定答弁はこうだ。

《（台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えるが、）我が国の安全を確保し、国民の生命と財産を守り抜くことが政府の最大の責務であると考えている》

《その上で、一般論として申し上げれば、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して判断することとなる》

辻元氏はXで、開示された資料の内容を受けて、《やっぱり、あの答弁は高市総理の個人的見解であり、官僚が書いたのではないことが明らかになりました。岡田議員は詳細に質問通告をしており、政府も従来の政府見解にそったやりとりを想定していたことがわかります》とコメント。続けて、高市氏の答弁の問題点を以下のように整理した。

《高市総理の「戦艦を使って〜どう考えても存立危機事態になり得る」という台湾有事をめぐる答弁は、官僚が作成したものではなかった》

《官僚作成の答弁資料では、むしろ「台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控える」と、具体的なことにふみこまないよう、はっきりと書いてあった》

高市氏の答弁以降、SNSや一部のワイドショーなどでは、答弁を引き出した岡田氏に非があるという批判が続出し、立憲・野田佳彦代表（68）をはじめとする所属議員は「批判される筋合いはない」と相次いで表明した。しかし、官僚作成の答弁資料では、“台湾有事に関する質問には答えない”と念押しされていたにもかかわらず、高市氏が“スルー”したことが判明し、X上では次のような批判の声が噴出している。

《今回の事態は総理のスタンドプレーが引き起こした事故 なのは間違いないと認識せざるを得ない 今後の高市総理の振る舞いが、総務大臣時代と同じにならないよう祈るのみ》

《立憲民主党の岡田議員、むしろ高市首相にこれでもかというほど気を使っていたんですね。でもアドリブですべてぶち壊してしまった高市さん…》

《事前通告のあった質問で官僚ペーパーには「答えるな」とはっきり書いてあったのに、『それを見ながら』イキった発言したんだからそれはもう高市さんの責任なんだよ いいからさっさと謝罪して退陣しろ》

《非常に丁寧な質問通告であり、答弁内容もきちんと用意されていたようです 結局、岡田氏にはなんの落ち度もありませんでした 散々、岡田氏を叩いていた方々からお詫びなり弁解をお伺いしたいところではあります》

また、これまで高市政権への批判を繰り返してきた宝塚歌劇団出身の女優、毬谷友子（65）もXで、《「高市早苗首相が11月7日、台湾有事について「存立危機事態になり得る」と国会で答弁した際、内閣官房が作成していた首相の答弁資料には 首相答弁に該当する部分は存在せず、台湾有事について「政府として答えない」とも明記されていた》と毎日新聞の記事を引用し、《今すぐ辞任してほしい》と訴えていた。