海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「ゴールドよりシルバー」に投資すべき理由。資産防衛の新たな常識とは

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「富裕層が持つべき資産はこれ！ハイパーインフレにより今後の価格が10倍になる!?」と題した動画で、金（ゴールド）価格の上昇が注目される中、資産防衛の観点から銀（シルバー）が持つ驚くべきポテンシャルについて解説した。



宮脇氏はまず、スイスの大物投資家エゴン・フォン・グライアーツ氏のレポートを引用し、シルバーの理論価格が将来的に「1オンス666ドル」に達する可能性があると紹介。これは現在の価格の10倍以上であり、その背景には「物理的な現実と市場の価格の乖離が10倍ある」という驚きの事実が存在すると指摘した。



その最大の根拠が「ゴールド・シルバー・レシオ（金銀比価）」である。歴史的に、金の価格で銀を何グラム買えるかというこの比率は15対1程度で安定していた。しかし現在、その比率は80対1まで拡大しており、地球上の埋蔵量比（約19対1）や年間採掘量比（約8対1）と大きく乖離している。宮脇氏は、この歪みが是正される局面では「銀は金に対して10倍のスピードで上昇する」可能性があると解説する。



さらに、シルバーの需要と供給のアンバランスも価格上昇を後押しするという。太陽光パネルやEV（電気自動車）、AIサーバー、5G基地局といった最先端技術分野でシルバーの需要が急増している一方で、供給量は5年連続で需要を下回っている。その理由として、鉱山の品位低下や、銀が銅や亜鉛の副産物として採掘されるため増産が難しいこと、環境規制の強化などを挙げた。



宮脇氏は、こうした状況から現物資産での防衛が重要になるとし、ETFなどではなく地金型コインでの保有を推奨。シルバーの地金型コインは1万円程度から購入可能であり、富裕層だけでなく一般の個人でも取り組みやすい資産保全策だと語る。最後に宮脇氏は「インゴットよりも換金しやすく、海外にも持ち出しやすい」と、コインならではのメリットも強調し、動画を締めくくった。

