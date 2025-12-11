１１日の東京株式市場で日経平均株価は朝高後に下げに沈む展開。決算発表後の米オラクル＜ORCL＞の株価が時間外で急落したことが投資家心理を冷やした。先物売りで軟化し、５万円を下回る場面もあった。



大引けの日経平均株価は前営業日比４５３円９８銭安の５万０１４８円８２銭と続落。プライム市場の売買高概算は２０億９３３万株、売買代金概算は５兆３９４２億円。値上がり銘柄数は２０７、対して値下がり銘柄数は１３６１、変わらずは３９銘柄だった。



米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、市場のコンセンサス通り０．２５％の利下げを決めた。あわせて準備金供給維持を目的に短期国債の買い入れ方針も公表。流動性相場が継続するとの思惑から同日の米主要株価３指数はそろって上昇した。米国株高を支援材料として東京市場では日経平均は上昇スタートとなったが、オラクルの２５年９～１１月期決算は売上高が市場予想に届かず、設備投資額が増加する見通しが示されたこともあって、同社株が時間外取引で急落。ＡＩ関連株の先高期待に水を差す格好となった。ＡＩデータセンターの整備に向けた「スターゲート」計画で連携するソフトバンクグループ<9984.T>が大幅安となり、日経平均を押し下げた。米株価指数先物が時間外取引で下落し、ＦＯＭＣ後に為替相場がややドル安・円高方向に振れたことも日本株には重荷となった。東京市場は翌日がメジャーＳＱ（特別清算指数）の算出日となるが、きょう後場の寄り付き後には仕掛け的な先物売りがかさみ、日経平均は一時５万円を下回った。もっとも下値を探る姿勢は限られ、終値５万円台は維持した。プライム市場の値下がり銘柄は全体の８５％。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４日ぶりに反落した。



個別では、ソフトバンクＧが急落し売買代金でトップ。フジクラ<5803.Ｔ>やレーザーテック<6920.T>、サンリオ<8136.T>が軟調に推移し、三菱重工業<7011.Ｔ>と任天堂<7974.T>が株価水準を切り下げたほか、三井金属<5706.T>とＪＸ金属<5016.T>が下値を探った。住友ファーマ<4506.T>やイオン<8267.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>が安く、くら寿司<2695.T>やファーマフーズ<2929.T>、アイモバイル<6535.T>が急落。ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>がストップ安となった。



半面、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>が値を上げ、パナソニック ホールディングス<6752.T>とキオクシアホールディングス<285A.T>が頑強。中外製薬<4519.T>が買われ、三井物産<8031.T>が新値追い。ＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911.T>やテクセンドフォトマスク<429A.T>、マクセル<6810.T>が高く、ベステラ<1433.T>が値を飛ばした。



