Leina「恋に落ちるのは簡単で」MVのプレミア公開が決定！『Popteen』の専属モデルの川野明愛が出演

Leinaが、「恋に落ちるのは簡単で」のMVを12月11日20時にオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開する。

■楽曲の持っている切なくも愛おしい恋の世界観を表現

「恋に落ちるのは簡単で」は、現在TikTokで5,300万回再生を記録している「恋に落ちるのは簡単で- demo」のフルアレンジ版。「恋に落ちるのは簡単で- demo」は、9月17日にリリースされたLeinaのメジャーデビュー作となるEP『Blue age』に収録されている。

MVには、SNS総フォロワー数100万人越えで、『Popteen』の専属モデルとしても活躍している川野明愛を起用。恋人目線で川野明愛を映し続けたカップル風のフィルム映像となっており、楽曲の持っている切なくも愛おしい恋の世界観が表現されている。四季が巡るなかで移りゆく川野明愛の様々な表情や服装にも注目だ。

Leinaは、全国ツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”」』を開催する。現在、チケットの一般販売が受付中。

リリース情報

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One Week」

2025.09.17 ON SALE

DIGITAL EP『Blue age』

