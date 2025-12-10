この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「イオンペイ壊れる 21%還元急げ みんなの銀行1000円配布はじまる」と題した動画を公開。年末年始のポイ活として、「みんなの銀行」と「イオンペイ」で開始された、比較的簡単な条件で特典がもらえる2つのキャンペーンについて解説した。



一つ目は、みんなの銀行が開催する「2025冬のボーナスキャンペーン」である。2025年12月8日から2026年1月15日までの期間中に、アプリ内で「冬2025」という名称のボックス（貯蓄預金）を作成し、預金残高を10万円以上増やしてキープすることが条件だ。その残高を2026年4月15日まで維持することで、条件達成者全員に現金1,000円がプレゼントされる。ネコ山氏によると、10万円は「2026年4月16日以降に出金可能」とのこと。さらに、預金額が50万円以上の場合は、抽選で100名に1万円が当たるWチャンスも用意されている。



二つ目は、「イオン銀行口座チャージキャンペーン」だ。こちらはイオンカードセレクト会員限定で、2025年12月6日から2026年1月5日までの期間中に、イオン銀行口座からイオンペイ（AEON Pay）へ5,000円以上チャージすると、500WAON POINTが進呈される。ポイント進呈は2026年2月末頃を予定している。ネコ山氏は、イオンペイではこの他にも利用金額の10%が還元されるキャンペーンや、毎月10日の「ありが10デー」にポイントが10倍（5%還元）になる特典があることに触れ、イオン系列の店舗を利用するユーザーにとって見逃せないキャンペーンだと紹介した。



また、動画の後半では視聴者からの質問に回答。「WAONから楽天ギフトカードを経由して楽天キャッシュに交換するルートが閉鎖されたため、貯まったWAONポイントの使い道に困っている」という相談に対し、ネコ山氏は新たな活用法を提示。iAEONアプリを介してWAONポイントをVポイントに交換し、SBI証券でのポイント投資やVポイントでのポイント運用に充てる方法を「投資もしくは現金化する方法」として紹介した。



ネコ山氏は、今回紹介したキャンペーンはいずれも簡単な手順で達成できるものだとし、みんなの銀行は1月15日まで、イオンペイは1月5日までが期間となるため、早めの対応を呼びかけた。