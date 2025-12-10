「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



８日の取引終了後に、米国で臨床試験を実施中の「ＤＦＰ－１０９１７」に関連する開発パイプラインの治験最新情報を発表。急性骨髄性白血病患者を対象に実施中のＤＦＰ－１０９１７単剤の臨床第３相比較試験は中間解析に必要なデータがそろったことから、安全性独立委員会へデータを提出したとしている。また、「ＤＦＰ－１０９１７」のＰＥＧ（ポリエチレングリコール）誘導体である「ＤＦＰ－１４９２７」に関しては、膵臓がん患者を対象に拡大臨床試験を実施する予定とした。



この発表を受けて、９日の同社株は６０１円のストップ高配分で終了。この日もストップ高目前の７００円に上昇する場面があり、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS