この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【幻の100ダカット登場!!】NAC トラベラーズコレクションプレビュー｜入札代行受付中!!」と題した動画で、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、ヨーロッパの超希少コインが集結するトラベラーズコレクション・パート2のオークションプレビューを熱く語った。

渡辺氏は「今年の5月にイギリスコインのパート1が話題になった」と振り返りつつ、今回のパート2について「Central, Eastern and Northern European のコインが中心。全部金貨かもしれないですね。とんでもないラインナップ」と興奮を隠せない様子で解説。プレビューでは、現地ロンドンのオフィスで希少コインを自ら見てきたった体験を交えながら、その見どころを紹介していく。

中でも大きな注目となったのは、開始価格100万スイスフラン（約1億5千万円超）に設定された1629年鋳造の「幻の100ダカット金貨」だ。渡辺氏は「これも現地で見てきましたが、あまりの迫力に“もう笑うしかない”」「世界で4枚しかなく、博物館とプライベートしか出回らないof the highest rarity 」と、その圧倒的な希少性を称賛。また他にもオークションに登場する歴史的な金メダルやトランシルバニアの貴重なコインを、「こういう純度の金で作られたコインはほとんど残っていない」「気を失いそうになるレベル」と強烈なインパクトを語った。

続いて、英王室由来のガーター勲章授与記念金貨や、チェコスロバキアで4枚のみ発行された超絶レア金貨、中央・東欧地域の歴史やデザイン的価値の高いコイン群にも言及。「我々日本人はどうしても西ヨーロッパに目が行きがちだが、中央・東欧のコインにもダイナミズムがある」と独自のコレクター視点を披露した。

最後に渡辺氏は「今回一部しか紹介できませんでしたが、トラベラーズコレクションの重厚さ、歴史、希少性は“本当にすごい”」「もし興味があれば、ぜひ実物も見てみてほしい」と締めくくり、動画を終えた。

YouTubeの動画内容

02:02

3人皇帝金貨のコレクションとその希少な来歴
09:36

30年戦争下の“かわいい鹿”金貨誕生秘話
13:30

4枚しか存在しない！伝説のチェコスロバキア大型金貨

