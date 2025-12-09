ÆüËÜ¤ÎÌ¤ÌÀ¡ÄLA¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡ÖÂ®Êó¡×¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤è¤¦¡×
¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬X¤ÇÊóÆ»
¡¡¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Âè6²óWBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°ìÀÆÂ®Êó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤â¤Á¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¹ñ¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼35¿Í¤ò¤¹¤Ç¤ËÄó½Ð¡£2·î¤Ë¤ÏºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼30¿Í¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬WBC¤ÎÍ½È÷¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°3»þÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î¾å½Ü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¡£Éüµ¢¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ëÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢WBC½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤ÐÄ´À°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢5Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ç¡ÖÏ¯´õ¤¬WBC¤ÇÅê¤²¤¿¤é¶Ã¤¯¤Í¡£Ï¯´õ¤Ï¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÇÁá¤á¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢½Ð¾ì¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥í¥á¥íµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ¨È¿±þ¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Â®Êó¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤â¡ÖÂ®Êó¡§¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬2026Ç¯WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¥µ¥µ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤â¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Î¡Ê¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë