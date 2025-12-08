¡ÚÂçÃíÌÜ¡Û¥ì¥Î¥Ü¤«¤é3Ëü±ßÂæ¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö Lenovo Idea Tab Plus¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂçÃíÌÜ¡Û¥ì¥Î¥Ü¤«¤é3Ëü±ßÂæ¤Ç¹â²è¼Á¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö Lenovo Idea Tab Plus¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¤ËÎÉ¤¤ÅÀ¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Î¥Ü¤Î¿··¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖLenovo Idea Tab Plus¡×¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÉÕÂ°ÉÊ¤Ç¡¢É¸½à¤ÇÀìÍÑ¥Ú¥ó¤È45W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê¥Ú¥óÉÕÂ°¡Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÄÉ²ÃÅê»ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ê½ñ¤µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢12.1¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ê¤¬¤é³Û±ï¤¬ºÙ¤¯¡¢¶âÂ°À½¤ÎãþÂÎ¤Ï¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¡×¤ª¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¤³¤ÎÀ½ÉÊ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²Á³Ê¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï2560¡ß1600¥É¥Ã¥È¤È¹â²òÁüÅÙ¤Ç¡¢¡Ö²èÌÌ¤¤ì¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¤Ä¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ë¥É¥ë¥Óー¥¢¥È¥â¥¹ÂÐ±þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è»ëÄ°¤Ë¤ª¤±¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ë¡ÖMediaTek Dimensity 6400¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥¹¥³¥¢¤ÏÉ¸½àÅª¤Ç¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥²ー¥à¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ°²è»ëÄ°¤¬Ãæ¿´¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë75ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤òÉÕ¤±¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ°²è»ëÄ°¤¬Ãæ¿´¤Ê¤é12¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢Æ°²è»ëÄ°¤ä¥á¥â½ñ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÍÑÅÓ¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
