¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶Í³°ì»á¤¬¡¢µþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¹Í¤¨Êý¡Ù¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¡ØÉô²¼¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ç¤â¡»¡»¤ò´Ó¤¯¿Í¤¬ÂçÀ®¤·¤Þ¤¹!À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÂè4¾Ï¤«¤éÂè6¾Ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢À®¸ù¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤ä¡Öº¤Æñ¤ÎÂª¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¿û¸¶»á¤Ï¡¢°ðÀ¹»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¹Í¤¨Êý¡ßÇ®°Õ¡ßÇ½ÎÏ¡×¤ÎÊýÄø¼°¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÃÍ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¹â¤¤Ç®°Õ¤äÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ë²Ì¤ÏÂç¤­¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£

Âè4¾Ï¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤òÀµ¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ËÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò°úÍÑ¤·¡¢À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤ä°Â°×¤ÊÂÅ¶¨¤ò²ü¤á¤ë¡£Éô²¼¤«¤é·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ï°ì»þÅª¤ËÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤À¡£

Â³¤¤¤Æ°ðÀ¹»á¤¬µþ¥»¥éÁÏ¶È»þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÄ®°ìÈÖ¤«¤éÀ¤³¦°ì¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬Åª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¿û¸¶»á¼«¿È¤â20Âå¤Îº¢¤Ë¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÎë¼¯¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀÇÍý»Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

Âè5¾Ï¤Ï¡ÖÁÏ°Õ¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£°ðÀ¹»á¤Î¡Ö¼ê¤ÎÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤¬¼«¿®¤òÀ¸¤à¤È²òÀâ¡£¿û¸¶»á¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤òÆü¼¡¤Ø¤ÈµÕ»»¤·¤ÆÊ¬³ä¤·¡¢ËèÆüPDCA¤ò²ó¤¹¼ÂÁ©Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

Âè6¾Ï¤Ç¤Ï¡ÖºÃÀÞ¤Ë¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÖºÒÆñ¤ÏÅ·¤¬Í¿¤¨¤ëÂ£¤êÊª¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¶Ë¤á¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢º¤Æñ¤òÁÛÄêÆâ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¿´¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£

º¤Æñ¤äºÃÀÞ¤µ¤¨¤âÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤ÈÂª¤¨¡¢À¿¼Â¤ËÆü¡¹ÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ëÀ¸¤­Êý¤òÄó¾§¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

½ñÀÒ¡Ø¹Í¤¨Êý¡Ù¤Î¾Ò²ð¤ÈÀ®²Ì¤ÎÊýÄø¼°¤ÎÉü½¬
03:16

Âè4¾Ï¡ÖÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×:Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤ÈÉô²¼¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý
08:50

Âè5¾Ï¡ÖÁÏ°Õ¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¡×:´°àú¼çµÁ¤ÈÆü¡¹¤Î²þÁ±¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í
14:59

Âè6¾Ï¡ÖºÃÀÞ¤Ë¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×:º¤Æñ¤òÅ·¤¬Í¿¤¨¤¿Â£¤êÊª¤ÈÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý

