日本スキー場開発<6040.T>が大幅続落している。５日の取引終了後に発表した第１四半期（８～１０月）連結決算が、売上高１３億６０００万円（前年同期比６．４％減）、営業損益３億１７００万円の赤字（前年同期６４００万円の赤字）、最終損益２億８９００万円の赤字（同３７００万円の赤字）となり、赤字幅が拡大したことが嫌気されている。



前年同期に白馬エリアの販売用不動産を売却した反動で売上高・利益が減少したことに加えて、２４年１２月から稼働したＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹ白馬岩岳マウンテンリゾートの新ゴンドラなどにより減価償却費が増加したことが響いた。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１１４億８０００万円（前期比９．７％増）、営業利益２３億円（同２．４％増）、純利益２４億７０００万円（同５５．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS