【殿堂入り】クックパッドで人気！旬の大根でご飯がすすむ「豚バラと大根のオイマヨ炒め」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.101】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

旬の大根がご飯すすむメインおかずに変身

気温が下がるにつれておいしさを増していく大根。安く手に入ることが多いため、まるごと1本買う機会も多くなります。簡単に作れるおいしい大根のおかずレシピを覚えておくと、まるごと買ってもおいしく食べ切れますよ。今回ご紹介するのは、1200件以上のつくれぽが投稿されている人気レシピ「豚バラと大根のオイマヨ炒め」です。

つくれぽ1,200件超の人気レシピ「豚バラと大根のオイマヨ炒め」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：オイスターソース＆マヨでこっくり味に



ポイント2：大根はレンジ加熱で炒め時間を短縮



具材を炒める時に油ではなくマヨネーズを使い、後からオイスターソースを足してこっくりした味わいに仕上げます。生の大根を炒めると時間がかかりますが、あらかじめ電子レンジで加熱しておけば短い時間でもやわらかく仕上がりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「ご飯がすすむ味で本当に絶品です！」「コク旨でおいしいですね！マヨネーズが良い仕事してます」といった声がたくさん届いています。

豚バラのうまみとオイマヨのしっかりした味付けで、ご飯がすすむメインおかずが完成。多めに作ってお弁当に入れるのもおすすめです。豚バラと大根がおうちにあったら、オイマヨ炒めを作ってみませんか？

（TEXT：菱路子）

プレミアムサービスなら「殿堂入りレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1000人が絶賛した「殿堂入りレシピ」で失敗なし＆おいしいレシピがすぐに見つかります。殿堂入りレシピから検索もできるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん。初月無料キャンペーン実施中！



プレミアムサービスを試して

他の殿堂入りレシピをみる





