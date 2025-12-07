「BMI25以上」なら大体の人は脂肪肝!? 肥満度で“隠れ脂肪肝”は判明する？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

脂肪肝になっているかをチェック② BMI25以上なら大体の人は脂肪肝!?

身長と体重で簡単に算出できる

もう一つ脂肪肝かどうかを手軽に知ることができる方法があります。それが、「BMI(ボディマス指数)」。成人の肥満度を表すものとして国際的に使われている指標です。体重と身長さえわかれば算出できるので、誰でもすぐに自分のBMIを確認できます。

WHO(世界保健機関)による基準ではBMI25以上が過体重で、30以上が肥満とされていますが、肥満の判定基準は国によって異なります。わが国でも、日本肥満学会が日本人に合わせ基準を設定しています。それによると、BMI18.5未満を低体重、18.5~25未満を普通体重。肥満はBMI25以上とし、そのうえで肥満の度合いを肥満(一度)から肥満(4度)に分類しています。肥満とは、体に過度に中性脂肪がついている状態。ですから、BMI25以上なら、すでに脂肪肝になっている可能性が非常に高くなります。

ただし、太っていなくても肝臓に中性脂肪が蓄積しているケースもあるので注意しましょう。正確に肝臓の状態を知りたいときは健康診断を受診し、前記事の「肝機能検査」の数値を参考にしてください。

BMIって何？ 体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数。左ページの40歳、体重80kg、身長172cmの人の場合は、BMIが27.04なので肥満(1度)となる。

身長と体重で自分の肥満度をチェック

BMIの算出方法

BMIの目安

