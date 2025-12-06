ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ä»³ËÜ¡¢¥¹¥Í¥ë¤é¤â°¦¸¤¾Ò²ð¡¡MLB¸ø¼°¤¬¡È°ÛÎã¡É¤ÎÅê¹Æ
MLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬10¿Í¤Î°¦¸¤²È¤ò¾Ò²ð
¡¡MLB¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢°¦¸¤²È¤ÎÁª¼ê¤òÆÃ½¸¤·¤¿10ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¥«¥ë¥í¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¶þ»Ø¤ÎÌ¾¸¤¤¿¤Á¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢10ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯8·î¤Î»Ïµå¼°¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¾å¤²¤¿»þ¤Î¾ìÌÌ¡¢»³ËÜ¤Ï¥«¥ë¥í¥¹¤òÊú¤¤¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ÆâÌî¼ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¤éï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Î°¦¸¤²È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤ÏºÊ¤È¤È¤â¤Ë2É¤¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤òÊú¤¤¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°¦¸¤¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿³¨ËÜ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë