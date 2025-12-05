岩手県八幡平市堀切の田んぼで１０月、収穫前の「あきたこまち」約１トン（約５０万円相当）が何者かに刈り取られる被害に遭っていたことがわかった。

岩手署が窃盗事件として捜査している。

被害に遭ったのは農業松浦卓さん（４５）が所有する田んぼ。約４０アールのうち中央部分約１７アールの稲が盗まれたという。作業量から複数人が関わったとみられ、周辺には稲を刈るコンバインが通ったような跡が残っていた。

松浦さんによると、１０月５日朝、隣の田んぼの所有者が見回った際は異常はなかったが、６日朝に刈り取られているのを発見した。田んぼは直近の雨でぬかるんでいたため、松浦さんは刈り取り作業を見送っていたという。

松浦さんは９日に岩手署に相談し、その後、被害届を提出。「小規模農家にとっては大きな被害額。田んぼに大人の膝丈くらいの深さの溝ができてしまい、来年からの農作業に影響が出る」と嘆いた。

被害の相談を受けたＪＡ新いわて八幡平営農経済センターの水賀美富成センター長（５６）は「稲が刈り取られる被害は聞いたことがない。田んぼが数キロ単位で点在する場合もあり対策が難しく、農家の泣き寝入りになってしまう」と話した。