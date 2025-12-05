GPT-5・Claude・Gemini・Grok・DeepSeekに予算10万ドルで8カ月間株取引させたときもっとも優秀だったのは？

GPT-5・Claude・Gemini・Grok・DeepSeekに予算10万ドルで8カ月間株取引させたときもっとも優秀だったのは？