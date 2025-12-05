この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【感謝】ついに店主渡辺が初の◯◯をすることになりました…!!」では、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、創業10周年を迎えるアンティークコインギャラリーの歩みと転機、そして初著書の出版について語った。



渡辺氏は、「アンティークコインギャラリーはこの11月をもちまして創業10周年を迎えます。ありがとうございます」と感謝を伝えつつ、これまでの歩みを振り返った。特に注目すべきは10周年を記念して出版する初の自伝的著作『僕の人生を変えた1枚のコイン』（11月18日発売）について。「初めて会ったお客さんに『どうしてコインの商売をされてるんですか？』と何万回も聞かれたので、その理由を一冊にまとめました」と書籍執筆の動機を明かした。



副業として2012年に福岡からスタートし、苦労を重ねて今の地位を築いた経験を持つ渡辺氏は「僕が結局、普通にサラリーマンとして働いてて、副業で始めて、紆余曲折して今に至るっていうキャリアもある」と自らのバックボーンを説明。「起業をするとか、独立をするとか、全く新しい発想になかったことをビジネスにする──そういう今ちょっとグスッとしてる人も読むといいんじゃないかな」と、迷っている人たちへのメッセージも添えた。



また「渡辺氏って、いい大学とか出てらっしゃいますし、いい会社とかにもいらっしゃいましたが、なんとなくでコイン屋やってんでしょ、みたいな実際言われるんですよ」と意外な苦労や誤解も打ち明け、「結構ちゃんと傷ついたり、損とかしてるぞと思うんですけど、言ってたのが全部入ってます」と実体験を包み隠さず記したという。書籍には幼少期の写真や知られざるエピソードも多数収録されているそうだ。



さらに、書籍出版と10周年を記念したスペシャルイベントも開催決定。11月22日昼、六本木のアークヒルズクラブにて、東京キララ社・中村社長をゲストに迎えた対談など、普段は聞けないコイン業界の裏話や出版秘話も予定されている。「本を作ることとか、その大変さ、一番面白いのが“マーケティングなんかクソクラエ”という方が話しますので、そのへんも必見」と語り、参加者には書籍1冊と乾杯ドリンクも用意されるという。



最後は「皆様のおかげで10周年迎えさせていただいたということで、一人でも多くの方に手に取っていただいていただきたいです」とファンやコレクターへの感謝で締めくくった。