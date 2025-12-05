ÀõÅÄÉñ¤¬Ëå¿¿±û¤µ¤ó½ä¤ê¾×·â¹ðÇò¡Ö»ä¤¬¼ºÎø¤·¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃËÀ¤Ë¡Ä¡×
¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤Ç10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ËÇ¯Îð¤ÈÆ®¤¦½÷¤¿¤Á¡×¡£VTR¤Ç¤ÏÀõÅÄ¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê44¡Ë¤¬¼«Âð¤ËË¬¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
¼«¿È¤âËå¤¬¤¤¤ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢À®ÀÓ¤òËå¤ÎÊý¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡¢¼»ÅÊ¶¸¤¤¤¹¤ë¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Éñ¤Ï¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¼»ÅÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¿¿±û¤µ¤ó¤¬¡Ë¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡£ÅØÎÏ¤¹¤ëÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£±þ±ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖËå¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¶â¥á¥À¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¡ØËå¤µ¤ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿¿±û¤µ¤ó¤ÏÉñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢±ê¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ëå¤¬¸«¤Æ¡Ø¤â¤·¡¢¼¡¡¢Éñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Ú¡¼¥¸¤È¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¡Ö»ä¤¬¼ºÎø¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃËÀ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤ÎÉñ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤è¤Íý²ò¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£