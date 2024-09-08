浅田舞が自身のInstagramで水着姿を公開し、泳いでいる動画も披露した。舞は「今夏も泳ぎは克服できず」とコメントしつつ、「本人は至って真剣です」と続けた。ハッシュタグには「#泳げない」と添えられ、彼女のユーモアが感じられる。この投稿に対してファンからは「水着姿だけで充分です‼️」「泳げないの意外過ぎる」といった驚きと称賛の声が上がっている。また、「泳ぎ方もかわいい。水着姿もめちゃかわいい」「