相手を年齢だけで判断してはいけない…？ 彼への不信感は不当なのか【娘が23歳年上の彼氏を連れてきました Vol.16】
この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。
■これまでのあらすじ
かつてつきまといの被害に遭い、男性恐怖症に悩んでいた娘。そんな娘が明るさを取り戻し、彼氏を連れてくるというので喜んでいた母。しかし娘が連れてきたのは23歳年上の男だった。しかもつきまといが再発。娘の彼氏の経歴に怪しい点を見つけた母は彼を疑うようになるが、警察からは無理に別れさせて刺激してはいけないと忠告される。
やっぱりおかしい
何歳なら許せる？
娘のために、そして親として、娘の彼氏の中身をよく知りもせず否定してはいけない。
そう思っていた。
でももし彼が娘のつきまといに関わっていたとしたら…？
中身を見極めるなんて、悠長なことなんて言ってられない。
しかしその懸念は夫から釘を刺されてしまいます。
彼の中身をよく見るどころか、ずっと年齢のことしか言っていない、と。
人を年齢だけで判断し疑うべきではない…それはそうなのかもしれないけれど。
『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』
「娘が23歳年上の彼氏を連れてきました」はこちら
18歳になった娘が連れてきたのは41歳の彼氏でした――ある日、白井優子は18歳になる一人娘の美月から「紹介したい人がいる」と相談を受けた。しかし、娘が連れてきたのは41歳の男だった。「まともな男が23歳年下の女性に手を出すわけがない」、その想いから優子は二人の交際を認めず、娘との関係が悪化してしまう。あなたは子どもの歳の差交際を認める事ができますか？
