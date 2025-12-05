その姿は、むしろ透明…「ビッグバン後の暗黒宇宙」には何があったのか…バリオンとCMBとともに存在した「不可思議な物質」の姿

いまから約138億年前、ビッグバン直後の宇宙には、光を放つ星も銀河もまだ存在せず、ただ暗闇が広がる「暗黒時代」が続いていました。やがて、最初の星や銀河が生まれ、「宇宙の夜明け」が訪れます。そこから数億年かけて、宇宙は少しずつ光で満たされていきました。

では、この決定的な転換は、いつ、どのように起こったのでしょうか。

じつは、宇宙暗黒時代の記憶を私たちに届けてくれる微弱な電波があります。「21cm線」と呼ばれる中性水素からの微弱な電波です。

古代から現代にわたる人類の宇宙観から、天文学・宇宙研究の最前線までの幅広いテーマを、21cm線によって解明された最新の成果とともにご紹介するのが、『宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線で探る、宇宙138億年史』（講談社・ブルーバックス）。

今回は、ビッグバン後の宇宙暗黒時代の始まりと、星や銀河のが輝く前の存在を解説します。

＊本記事は、『宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線で探る、宇宙138億年史』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

前回までの記事で、宇宙の歴史について見てきましたが、改めてその流れを振り返ってみましょう。

宇宙の始まりは、10⁻³⁵メートルほどのごく小さな「プランクスケール」と呼ばれるサイズで、そこには量子ゆらぎが存在していました。その後、宇宙は「インフレーション」と呼ばれる極めて短時間の急膨張を経て、インフレーションのエネルギーが熱に変換されてビッグバンが始まりました。

ビッグバンによって水素やヘリウムといった軽い元素が合成され、さらに膨張が続く中で、ビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射（CMB）が宇宙全体に満ちることになりました。

観測の結果、CMBには約10万分の1というごく小さな温度揺らぎがあることが分かっています。物理学の計算によれば、我々が今観測しているCMBは、宇宙が誕生してからおよそ38万年後、まだ宇宙が非常に若かった時代に放たれた光です。

つまり、私たちはCMBを観測することで、宇宙が生まれてから38万年しか経っていない頃の「赤ん坊の宇宙」の姿を見ているのです。

宇宙が誕生して約38万年が経過した時点では、ビッグバンで作られた水素やヘリウムなどの軽い元素、ダークマター、そして宇宙マイクロ波背景放射（CMB）が存在していましたが、まだ光り輝く星や銀河は生まれていませんでした。そのため、この時代は「宇宙暗黒時代（Dark Ages）」と呼ばれています。まさに名の通り、宇宙は深い闇に包まれていたのです。

この暗黒時代の宇宙には、主に中性水素ガスが満ちていました。ビッグバンで生成された物質の約75％が水素であり、その大半は「中性水素」として宇宙空間に広がっていました。宇宙はビッグバン以来膨張し続けており、暗黒時代もその例外ではありません。

そのため、中性水素ガスの温度も膨張とともに徐々に下がっていきます。また、この時代は星や銀河がまだ誕生していなかったため、宇宙を加熱するような強力なエネルギー源もありませんでした。暗黒時代の宇宙は、冷たく静まり返った「深海」のような存在だったのです。

暗黒時代の宇宙を満たす中性水素原子

では、暗黒時代の宇宙で唯一存在していた「光の源」である宇宙マイクロ波背景放射は、中性水素ガスとどのような関係にあったのでしょうか？

CMB光子と中性水素原子は、暗黒時代の初期には頻繁に衝突し、お互いにエネルギーのやり取りをしていました。そのため、この時期はCMBの温度と中性水素ガスの温度はほぼ等しかったのです。

しかし、宇宙が膨張するにつれてCMB光子と中性水素原子の衝突頻度は低下していきます。これは、人混みの中では人同士がぶつかりやすいのに対し、人が少なくなるとぶつかりにくくなることと似ています。

やがてCMB光子と水素原子の相互作用が希薄になると、中性水素ガスはより急速に冷え、CMB光子との間に温度差が生まれます。

このように、「宇宙暗黒時代」とは星や銀河などがまだ生まれておらず、中性水素ガスだけが広がっていた時代を指します。そして中性水素ガスは、宇宙の膨張とともにどんどん冷えていったのです。暗黒時代の宇宙は、まるで太陽の光が届かない深海のような、冷たく真っ暗な世界だったと言えるでしょう。

さて、ビッグバン元素合成の主役は水素とヘリウムでした。これらをはじめとする周期表に載っているような「普通の物質」を、宇宙論ではまとめて「バリオン」と呼びます（素粒子物理学でのバリオンの定義とは厳密には少し異なります）。

さて、宇宙を満たす物質が、もう一つあります。

隠れた存在、ダークマター

前述したように、宇宙をに存在する物質はバリオンだけではなく、CMB、そして「暗黒物質（ダークマター）」と呼ばれる、不可思議な存在が大量に存在しているのです。

ダークマターとバリオンには共通点があります。それは「重力を及ぼす」という点です。一方で決定的な違いは、ダークマターが「電磁波では観測できない」ということです。

私たちは普段、物体から反射・放射された光を目で捉えることで物を見ています。天文学でも望遠鏡を用いて、天体が放つ光や電波を観測することで宇宙を探っています。

けれどもダークマターは電磁波を一切放射・吸収・反射しません。つまり光では決して直接見ることができないのです。その姿は「暗黒」というよりも、むしろ「透明」と表現するほうが近いでしょう。

では、なぜダークマターの存在が明らかになったのでしょうか。

続いて、謎に包まれたダークマターの存在が明らかになった経緯をたどりながら、初期宇宙での振る舞いについての解説をお届けします。

宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線で探る、宇宙138億年史

誕生初期、暗黒だった宇宙の記憶を、現代の私たちに届けてくれる微弱な電波21センチ線。可視光では見えない宇宙の深淵を、この21センチ線という窓から覗くことができるのです。21センチ線を用いた観測によって宇宙の黎明を探る研究を、最新の成果とともに紹介。

夜空を見上げる視線が変わる、最前線の宇宙物語。

【続きをよむ】暗黒という名の透明な存在「ダークマター」。じつは、見えないけど、観測できる…なんと、銀河の歪みは、重力が起こした「時空の歪み」だった