¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¼Õºá¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿»°ãø¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÂè£±¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËµÙÀï¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤¹¤ëÂç²ñ¡Ë¤Ø¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÂçÊÑÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ê¤É±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼¡¡¹¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬¸ø¼°£Ø¤Ç»°ãø¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢»°ãø¤¬µìÆüËÜÎ¦·³¤Î¾®ÌîÅÄ´²Ïº»á¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»³Ãæ¤ÇÀï¸å¤âÄ¹¤é¤¯ÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢àÅö»ö¼Ôá¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤òÃæ¹ñÊüÁ÷¶É¡Ö£Ã£Ç£Ô£Î¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÈãÈ½¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂ¦¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡¢¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«µ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ø¤Þ¤º¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°ãø¤Î¼Ì¿¿¤ò½ä¤ë»×¤ï¤ÌÁûÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£