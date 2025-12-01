この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【完全終了】三井住友カード＆楽天ギフトカード大改悪！今後の100万円修行はどうする？最善ルートを全部まとめた」を公開。JAL Pay、VポイントカードPrime、楽天ギフトカード、三井住友カードに関連する4つの大きなサービス改悪が発表され、これまで利用されてきたお得なチャージルートが大きな影響を受けることになった。



今回の発表で判明した改悪点は主に4つ。1つ目は「JAL Pay」で、ANA Payやau PAYなど特定のサービスへのチャージ時のマイル積算率が0.5%から0.1%へ大幅にダウンする。開始日は未定だが、今後のルート構築に影響を与える変更となる。



2つ目は「VポイントカードPrime」。2025年12月1日以降、JAL Payへのチャージ利用分がポイント付与の対象外となることが決定した。



3つ目は「楽天ギフトカード」の仕様変更だ。これまでコンビニなどで額面通りに購入できたが、2025年12月15日からは購入時に3%の手数料が上乗せされる。例えば、2910円分の楽天キャッシュを得るために3000円を支払う必要があり、お得なチャージ手段としての価値は実質的になくなる。



4つ目は「三井住友カード」に関するもので、年間100万円利用で年会費が永年無料になる特典（通称：100万円修行）の集計対象から、au PAY、Kyash、JAL Pay、バンドルカードへのチャージが除外される。この変更は2026年3月1日から適用される。



これらの改悪を受け、今後の最適なチャージルートは利用するスマートフォンによって大きく異なる。iPhoneユーザーは、これまで主流だったミニストップでの楽天ギフトカード購入ルートが利用困難になるため、今後はファミリーマートでファミペイルートを活用して楽天ギフトカードを調達する方法が中心となる。一方、Androidユーザーは、もともと楽天Edyを経由するルートを利用しており、楽天ギフトカードの改悪による直接的な影響は少ない。



また、三井住友カードの100万円修行については、Mastercardブランドの場合、2026年2月末まではJAL Payへのチャージが有効だが、それ以降はRevolutやIDAREへのチャージが代替案となる。Visaブランドの利用者はIDAREへのチャージが推奨される。今回の改悪はポイ活戦略の大きな見直しを迫るものであり、ユーザーは自身の利用状況に合わせた新たなルートの検討が必要だ。