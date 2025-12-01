《私たちのまち、私たちの地域が輝く為に。前へ、そして未来へ。Fight！！》

11月29日、Instagramにこう綴ったのは学歴詐称疑惑で物議を醸している静岡県伊東市の前市長、田久保眞紀氏（55）だ。12月7日告示の伊東市長選に再出馬する意思を示している田久保氏。疑惑を振り切って、今は前進あるのみという心情のようだ。

ところが、この投稿がまた火に油を注いでしまった。投稿されたリール動画には田久保氏が伊東市の景勝地・一碧湖や、絶景スポットの城ヶ崎海岸・門脇吊り橋、日本さくら名所100選にも選ばれている大室山さくらの里、伊東市役所、磯釣りの聖地・八幡野港といった名所を巡る様子が。さらに自撮りや車を運転するシーンなども収められており、BGMは田久保氏自身が熱唱するZARDの『負けないで』……と、さながらMV風なのだ。

「田久保氏は今年5月に伊東市長に当選しましたが、6月下旬に“東洋大学を卒業していない”という学歴詐称疑惑が浮上することに。当初は『卒業は間違いない』という趣旨の説明を自身の支持者におこなっていましたが、7月2日の会見で『除籍であることが判明しました』と発表し、その後は卒業証書を公表することを拒否し続けました。

9月1日に不信任決議が可決されたものの田久保氏は『議会改革で信を問いたい』として市議会を解散し、市議会議員選挙が開催されることに。そして10月31日、新たな市議会でも2度目の不信任決議案が可決され、その結果、田久保氏は市長の座を失職しました。

疑惑が持ち上がってからの半年間、伊東市の市政を散々混乱させて辞職し、その挙句、選挙前にMV風『負けないで』をアップとは……。“鋼メンタル”といえば聞こえはいいですが、自己主張の強さから不快感を覚える人が多いようです」（地方紙政治部記者）

『負けないで』は次回選挙に立ち向かう、自身へのエールだろうか。しかし、この投稿を取り上げたネットニュースのコメント欄では不評を買っており、厳しい声があがっている。

《負けないでってのは、伊東市を心から心配する人が、伊東市民に向けてかける言葉であって、深刻な混乱を引き起こした張本人が本人に向けていう言葉ではない》

《歌を歌うのは勝手だが負けないでって散々伊東市民に迷惑かけていて何を勘違いしてるのか？》

《どれだけ自己保身で自己主張の人なんだろう。伊東市をあんなに混乱させて、自分は開き直り》

《勘違いも甚だしい》