12月のテレ朝は毎晩がスペシャル！年末の超豪華特番ラインナップを一挙発表

昨年、開局65周年という大きな節目を経て、2025年は新たな歴史を刻むべく歩みはじめたテレビ朝日。今年はこれまで以上に進取果敢にさまざまな試みに挑み、話題作の数々を放送してきましたが、その総決算として年末に超スケールのスペシャル企画をお届けします。

題して、『テレ朝年末スペシャル最終号！GO！』。

2025年、テレビ朝日を視聴してくださったみなさまに1年間の感謝をこめて、本日12月1日（月）から31日（水）まで1カ月連続で超豪華特番をズラリ放送。

そのラインナップを一挙解禁します。

◆今夜の『プロ野球総選挙』から年末スペシャルがGO！

トップバッターは、本日12月1日（月）放送の『ファン5万人がガチ投票！プロ野球総選挙』。野球ファン5万人のアンケートをもとに憧れのプロ野球選手ベスト20を大発表します。1位に輝くのは、はたしてどのスター選手なのか？

12月3日（水）には、『ザ・タイムショックZ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP〜』が登場します。中山秀征がMCを務める伝説のクイズ番組『ザ・タイムショック』がパワーアップして復活。特別MCにホラン千秋が就任し、進化したクイズバトルをお届けします。

12月4日（木）の『林修の今知りたいでしょ！ スペシャル』は、インフルエンザや血管の病、肌トラブルに鍋の最強具材ランキングを紹介。体のために医師が本気で鍋に入れる食材とは？

12月8日（月）は『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!! 豪華2本立て3時間SP』を放送。『Qさま!!』ブロックでは、“全国の中高生が選ぶ！教科書のスゴい女性偉人ベスト10”から出題される難問に豪華解答者たちが挑みます。

12月9日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 2時間SP』では、中村獅童一家の豪邸に潜入するほか、長男・陽喜、次男・夏幹が挑む“父なし”の初舞台に密着。獅童の厳しくもやさしい“父の顔”、歌舞伎役者としての“師の顔”に迫ります。

◆『徹子の部屋50年目突入SP』第4弾は奇跡の共演！

12月12日（金）は『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾』を放送。黒柳徹子、マツコ・デラックス、大越健介、有働由美子が“奇跡の共演”。1万2500回を超える過去の放送の中から、奇跡の共演をはたしたゲストの映像をたっぷりお届けします。

12月16日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎スペシャル』は、“伊勢参拝の達人”石原良純が小泉孝太郎と伊勢参りへ。2033年の「式年遷宮」に向けた非公開エリアにも潜入、伊勢神宮にまつわる石原家・小泉家の秘話や志摩半島の厳選グルメも取り上げます。

12月18日（木）の『相葉ヒロミのお困りですカー？ スペシャル』では、相葉雅紀＆ヒロミが群馬県のある高校に赴き、“お困りごと”を解決します。荒れ放題の中庭をクリスマス仕様に改造、その劇的変化に全校生徒が大興奮？ また、ブラスバンド部と思い出の曲をサプライズ演奏し、涙の展開に。

◆恒例の大型特番『M-1』『Mステ』『アメトーーク！』…

12月19日（金）は、【劇場版12.26公開記念！】天海祐希主演・ドラマ『緊急取調室』特別編を放送。“伝説回”として語り継がれる桃井かおりの出演回（2021年放送）を、2時間のスペシャルバージョンでお届けします。

12月21日（日）は、いまや国民的行事となった漫才頂上決定戦『M-1グランプリ 2025』を放送します。史上最多1万1521組の激闘を勝ち抜いた最強の漫才師たちが集結。“漫才日本一”の称号と賞金1000万円は誰の手に？

12月26日（金）は『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに大集結し、生パフォーマンスを繰り広げます。

さらに、12月27日（土）は『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP』、12月30日（火）は『アメトーーーーーーーーーーーーク年末6時間SP』と、人気バラエティの大型スペシャルが続々。

そして、大晦日は『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』。豪華ゲストとのトーク＆ゲームはもちろん、今年は人気ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とコラボした本格ミステリー『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』もお届けします。

テレビ朝日の珠玉の特番とともに、スペシャルな年末をお過ごしください。