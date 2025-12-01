コレックＨＤが堅調、ゲーム攻略サイト「アルテマ」が「アプリペイ」とメディア協業開始◇ コレックＨＤが堅調、ゲーム攻略サイト「アルテマ」が「アプリペイ」とメディア協業開始◇

コレックホールディングス<6578.T>が堅調な動きとなっている。１１月２８日の取引終了後、運営する国内最大級のゲーム攻略サイト「アルテマ」が、デジタルガレージ<4819.T>が提供するアプリ外課金プラットフォーム「アプリペイ」とメディア協業を開始すると発表しており、好材料視されている。



「アルテマ」内の対象ページに、「アプリペイストア」へのリンクを設置し、ユーザーはそのリンクから商品を購入できるようにする。アプリ外課金サービスは、ゲームなどのアプリ内で決済する従来の課金方法ではなく、外部のウェブサイトで決済する課金決済方式で、「アプリペイ」は多数のアプリのデジタルコンテンツをアプリ外で購入可能な国内の最大手級アプリ外課金プラットフォーム。コレックＨＤでは攻略ページを閲覧するユーザーは課金意欲が高く、商品購入への導線として高い効果が期待でき、これによりアプリ外課金サービスの認知拡大、ユーザーへの経済的メリット提供、アルテマのユーザー体験向上といった複合的な効果が見込まれるとしている。



