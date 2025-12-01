伝統の40番を継承。リーグタイトルまであと１つ。常勝軍団復活への道。先導するのは鈴木優磨だ【鹿島】
ラスト２節の段階で、鹿島アントラーズと柏レイソルの一騎打ちとなった2025年のJ１優勝争い。
11月30日の第37節で、勝点70で首位の鹿島が東京ヴェルディ、同69で２位の柏はアルビレックス新潟とそれぞれアウェーで対戦。柏はエース細谷真大がハットトリックを達成し、内容的にも圧倒した状態で３−１の快勝を収めたが、鹿島は東京Vに大苦戦。途中出場のジョーカー松村優太のゴールで辛くも１−０で勝利。勝点１差で首位をキープした。
「だいぶ苦しかったですけどね」
試合後にこう感想を漏らしたのは、鈴木優磨だ。この日はチャヴリッチと小池龍太がベンチ外となったため、背番号40が陣取ったのは右MF。左MFに入ることはしばしばあったが、右は皆無に近い。「今日はいろいろチーム事情的に慣れないポジションでやりました」と本人も語っていた。
その鹿島の看板アタッカーを相手も徹底警戒。左CBの谷口栄斗と左ウイングバックの深澤大輝が２枚がかりでマークしてきたため、鈴木は思うようにボールを受けられない状況が続く。
鬼木達監督は川崎フロンターレの家長昭博のようなフリーマン的な動きを期待しつつ、ゴールに関与してほしいと考えていたのかもしれないが、結果的に鈴木のシュートはゼロ。チームとしても守勢に回る時間が長く、内容の改善が必須と言える戦いぶりだった。
「試合後にオニさんから『もっと入りから自分たちらしさを見せていかないとダメ』っていう話があったけど、本当にその通り。一人ひとりの距離感がすごく遠かったんで、そこは考えないと。ヒリヒリしたゲームが続きますけど、もっともっとチャンスの数を増やしていかないと、得点の確率は上がっていかない。質の部分と立ち位置だったりをもう１回、見つめ直してやっていく必要があると思います」と、鈴木も神妙な面持ちで話していた。
絶対的エースである彼が得点に直結するプレーを出せない状況だと、J１残留を決めて調子を上げている最終節の相手・横浜F・マリノスを撃破するのは難しくなる。鹿島のレジェンド小笠原満男から背番号40を継承している以上、鈴木には鹿島を９年ぶりのリーグタイトル奪還へと導く責務がある。それを果たせない限り、偉大な先輩に肩を並べ、超えていくことはできないのだ。
鹿島が最後に国内で頂点に立ったのは2016年。タイトルという意味では、2018年のアジア・チャンピオンズリーグが最後だ。同年末に小笠原が引退。彼がピッチを去った後、長く無冠状態が続いている。
2010年代の優勝を経験しているのは、現主力では鈴木、植田直通、三竿健斗の３人だけ。植田も「若い頃は先輩たちについていくだけだった」と述懐する。そこから長い月日が経過し、鬼木監督のもと、ようやく常勝軍団復活にあと一歩のところまで迫った。
2017年シーズンの最終節にジュビロ磐田と引き分け、連覇を逃した経験もあるだけに、今回のチャンスを逃すわけにはいかない。それはアカデミー育ちの鈴木が誰よりもよく理解しているはずだ。
「基本的にはもう勝つだけなんで、分かりやすいですよね。周りがどうこうじゃないんで。そこに対して全員がどれだけ積極性を持っていけるのか。積極性が大事なんで、とにかくそれを持つ必要があるかなと思います」
鈴木は改めて最終決戦への心構えを説いたが、本当にシンプルに勝利という結果だけに集中するしかない。１ポイント差で鹿島を追う柏は、最終節でFC町田ゼルビアとの試合に臨むが、彼らの動向を気に留める必要はない。柏の結果試合では37節時点で優勝を確定できたが、「（柏は新潟に）どうせ勝つでしょ」とアッサリしていた。
矢印を向けるべきなのは自分たちだと割り切っている。そういう落ち着きと冷静さを、優勝経験のない若い世代に伝え、全員が集中できるように導くこと。それもリーダーとしての重要なタスクである。
今季の鈴木はここまで37試合に出場して10得点。３季連続で二桁ゴールを達成している。10月25日の35節・京都サンガF.C.戦（１−１）の終了間際の同点弾に象徴される通り、ここ一番でチームを救う働きも見せてきた。そういう大仕事を横浜FM戦でも見せてくれれば理想的だ。
小笠原の継承者としての存在価値を名実ともに確立すべく、鈴木には持てる力のすべてを出し切り、シャーレを掲げてほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】あと１つ！敵地・味スタで大声援を送り、選手を鼓舞した鹿島アントラーズサポーターを特集！
