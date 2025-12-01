Photo: Adobe Stock

¡Ö·Ð±Ä³Ø¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂ¨Åú¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡½¡½¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¡£
Èà¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Ë×¸å20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄËã»Ò»á¤Ë¡¢¸½Âå¤Ë¤³¤½¶Á¤¯¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¡µÈÅÄ¿ð´õ¡Ë

¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È

¡½¡½¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

µÈÅÄËã»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ë¡§¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÃøºî¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¿Í¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼æ¤­¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀðÆ°¼Ô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Í§¤À¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤È¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×

Á°²ó¤Îµ­»ö¡Ê¡Ö¿Í¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ­¤äÀúÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦Â³¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¿Í¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢À®²Ì¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í³Ê¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸·³Ê¤Ê¸¶Â§¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹âÅÙ¤Î´ð½à¡¢¸Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤ò¡¢Æü¾ï¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÀº¿À¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×

À®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¤È¤Ï

µÈÅÄ¡§¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÙÂè36¾Ï¡ÖÀ®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¡×¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¾Ï¤Ç¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀ®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¤È¤Ï¡¢ÅêÆþ¤·¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¡³£¤Ç¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤âÁÏÂ¤¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÅêÆþ¤·¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿À¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Æü¡¹³ÎÇ§¤¹¤Ù¤­»°¤Ä¤Î¸¶Â§

µÈÅÄ¡§ÁÈ¿¥¤Î¾ÇÅÀ¤òÀ®²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î´ð½à¤ò¹â¤¯¤â¤Á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢Â¾¤Î¼Ô¤Î½õ¤±¤È¤¹¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀº¿À¡É¤Ë´ð¤Å¤­¡¢

­¡ ¹ÔÆ°¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸·³Ê¤Ê¸¶Â§
­¢ À®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹âÅÙ¤Î´ð½à
­£ ¸Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ

¤³¤Î3¤Ä¤òÆü¡¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤³¤È¤Ï

¡¦ ¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Á¡¢°ì´ÓÀ­¤¬¤¢¤ë¤«
¡¦ ÁÈ¿¥¤Î¤è¤ê¤è¤¤À®²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦ °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«

¤È¼«¤é¤ËÆü¡¹Ìä¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤­¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤­¡¢ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¿¿Ùõ¤µ¤È¤Ï¡¢À¼¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë½É¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀÅ¤«¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£