¡Ú¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¸ì¤ë¡Û¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡Ö·Ð±Ä³Ø¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡½¡½¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¡£
Èà¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Ë×¸å20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄËã»Ò»á¤Ë¡¢¸½Âå¤Ë¤³¤½¶Á¤¯¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¡µÈÅÄ¿ð´õ¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È
¡½¡½¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µÈÅÄËã»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ë¡§¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÃøºî¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¡Ê¡Ö¿Í¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤äÀúÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦Â³¤¤Þ¤¹¡£
À®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¤È¤Ï
µÈÅÄ¡§¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÙÂè36¾Ï¡ÖÀ®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¡×¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ç¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀ®²ÌÃæ¿´¤ÎÀº¿À¤È¤Ï¡¢ÅêÆþ¤·¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¡³£¤Ç¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÁÏÂ¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅêÆþ¤·¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº¿À¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Æü¡¹³ÎÇ§¤¹¤Ù¤»°¤Ä¤Î¸¶Â§
µÈÅÄ¡§ÁÈ¿¥¤Î¾ÇÅÀ¤òÀ®²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î´ð½à¤ò¹â¤¯¤â¤Á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Â¾¤Î¼Ô¤Î½õ¤±¤È¤¹¤ë¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀº¿À¡É¤Ë´ð¤Å¤¡¢
¡ ¹ÔÆ°¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸·³Ê¤Ê¸¶Â§
¢ À®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹âÅÙ¤Î´ð½à
£ ¸Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿Í¤È»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ
¤³¤Î3¤Ä¤òÆü¡¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤³¤È¤Ï
¡¦ ¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Á¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ë¤«
¡¦ ÁÈ¿¥¤Î¤è¤ê¤è¤¤À®²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦ °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¤È¼«¤é¤ËÆü¡¹Ìä¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ùõ¤µ¤È¤Ï¡¢À¼¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤Ë½É¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀÅ¤«¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£