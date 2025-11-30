撫で待ちをする2匹の猫が小競り合いをはじめて…？早く撫でてもらいたくてたまらなさそうな様子がかわいすぎると話題で、動画は22万再生を突破。「表情がめちゃくちゃいい！w」「まったりとした素敵な時間ですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：撫でてもらいたい『2匹の猫が順番待ち』していたら…思わず笑ってしまう『かわいい小競り合い』】

撫で待ち中

Instagramアカウント『hogonekocafe_shhh』に投稿されたのは、撫でてもらいたい2匹の猫の様子です。動画に登場するのは、シニア猫専用の保護猫カフェにいる、甘えん坊の2匹の猫たち（トラ模様さんとサビ猫さん）。

この日、2匹の猫たちは、投稿者さんに撫でてもらいたそうに待っていたのだそうです。投稿者さんは、まずトラ模様さんの方から優しく撫でてあげたのだとか。頭や耳元をマッサージするように触ってあげると、とても気持ちよさそうに目を細めていたといいます。

ひとり占めしたい気持ち

トラ模様さんが撫でられている間、サビ猫さんは投稿者さんをまっすぐに見つめ、「早くこっちも撫でろニャ」と言わんばかりの表情をしていたとのこと。次に、投稿者さんがサビ猫さんを撫でてあげると、気持ちよさそうに体をくねらせて喜んでくれたのだそう。

ところが、投稿者さんが撫でる手を引っ込めた瞬間、サビ猫さんがトラ模様さんに強烈な猫パンチを浴びせ、「シャー！」と威嚇をしたのだとか。トラ模様さんは怯えた様子で固まってしまったといいます。

小競り合いは続く

投稿者さんが、再度サビ猫さんを撫でてあげると、とても嬉しそうに体をよじっていたとのこと。しかし撫でるのをやめると、サビ猫さんはまたトラ模様さんを一発殴り、不満そうな声を漏らしたのだそうです。

猫同士の嫉妬心を垣間見ることのできるほほえましい2匹の姿は、たくさんの人々に笑いと癒しを届けることとなったのでした。

投稿には、「猫パンチ後の『あたし悪くないもん』って思っていそうな表情がかわいいですw」「叩く前と後の猫ちゃんの表情がかわいすぎて大好きです！w」「ヤキモチ妬いちゃう気持ちもわかるけど、ほどほどにね！」「ちょっとわがまますぎだけどかわいいから許す！w」「撫で待ちしているなんてかわいいですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『hogonekocafe_shhh』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hogonekocafe_shhh」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。