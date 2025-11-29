猫が飼い主の腕を『抱きかかえる』理由4つ

1.子猫気分になっているから

猫にとって、あなたはまるで母猫のような存在です。

子猫が母猫にくっついているように、腕をぎゅっと抱きかかえることで安心感を得ようとしています。

体を預けてぬくもりを感じる時間は、猫にとってまさに至福のひととき。

飼い主さんへの大好きが伝わる光景に、思わず笑みがこぼれます。

なかには、ホールドしたまま寝落ちしてしまう猫もいるようで、飼い主さんは腕のしびれを我慢する時間になるかもしれません･･･！

2.遊んでいるつもりになっているから

人の腕を「蹴りぐるみ」のように扱う、ちょっと大胆な猫もいます。

腕を獲物に見立てて、ぎゅっとした後に蹴りを入れたり噛みついてきたりする様子が見られます。

狩りの真似っこをしているだけで、猫には悪気はありませんが、本気になると痛みを感じることもあります。

ただし、それまでじっとしていたのに、飼い主さんが動き出そうとした瞬間にしがみついてくる場合は「行かないで！」とアピールしている可能性もあるでしょう。

3.飼い主さんの気を引きたいから

飼い主さんが自分を構ってくれないときほど、気を引きたくなるのが猫という生き物。

パソコンや家事に追われて、いつまで経っても自分を見てくれないとき、不満に感じて強制的に飼い主さんの手を止めようとするのです。

なかには、外出しようとする飼い主さんを引き止めるためにこの行動に出ることも。

そんな健気な姿を見てしまったら、仕事や学校に行くのが少しつらくなってしまうかもしれません。

4.ルーティンになっているから

飼い主さんの腕を抱きかかえることが、日々のルーティンになっているケースも考えられます。

寝る前のお決まりになっている猫もおり、なんとも微笑ましい光景です。

猫自身が母猫気分になっているときは、飼い主さんの手を舐めてくることもあり、その小さなお母さんの姿にほっこりします。

筆者の愛猫も、抱きかかえるまではいきませんが、片手で自分の近くに引き寄せて満足そうにケアをしてくれるときがあります。

お互いの気持ちが満たされるかけがえのない時間を、これからも一緒に楽しみましょう。

猫の気持ちに応じた接し方

猫の抱きつきは愛らしい行動ですが、そのときの猫の気持ちに応じて、接し方を変えてあげることが大切です。

甘えているときは、優しく撫でてあげたり、穏やかに声をかけたりしてあげましょう。

そうすることで、より信頼関係を深めることができるはずです。

ただし、可愛いからといって無理にそのまま動けなくなるのは避けたいところです。

外出などで動かざるを得ないときは、そっと腕を引き抜き、代わりに柔らかいクッションなどを添えてあげるのがおすすめです。

一方で、遊びモードで抱きかかえてきたときは、ケガをしないようご注意ください。

じゃれ方が強くなってきたら「痛い！」とはっきり声を出して伝えましょう。

「これをすると、楽しいことが終わってしまう」ということを、猫に理解してもらう必要があります。

まとめ

飼い主さんの腕は、猫にとっては万能な存在です。

「甘えたい」「遊びたい」「気を引きたい」というように、思い思いの気持ちを込めて抱きかかえてきます。

寝るときもしっかり腕をホールドすると、安心感に包まれるのでしょう。

ただし、どんな行動も受け入れてしまうと、遊びがエスカレートして思わぬケガにつながることも。

人の腕で遊ぶことが癖にならないよう、ときには毅然とした態度を見せることも大切です。

猫が優しく腕を抱きかかえてくれるたびに、あなたとの絆がさらに強くなっていくことでしょう。