俳優の池松壮亮と河合優実の“同棲愛”を11月26日配信の『フライデーDIGITAL』が報じた。2023年に交際報道が出て以来、“結婚秒読み”と伝えられてきた2人だが、現在は同じ屋根の下で愛を育み続けているという。

【写真】出世作『ふてほど』で“聖子ちゃんカット”を披露した河合優実

10曲以上のMVに出演

「池松と河合は2022年公開の映画『ちょっと思い出しただけ』での共演がきっかけで交際に発展。池松のほうからアプローチしたとも言われています。池松は2016年のインタビューにて、『僕は福岡生まれ福岡育ちっていうのもあって、東京の人には“古くさい”って言われるんですけど、やっぱりどこか“古くからの女性らしさ”みたいなものは求めてしまいますね』と語っており、“令和の山口百恵”と呼ばれ、どこか昭和の雰囲気をまとう河合はストライクど真ん中のタイプだったのでは」（スポーツ紙記者）

河合といえば、昨年はドラマ『不適切にもほどがある!』（TBS系）で大ブレイクし、「第48回日本アカデミー賞」で最優秀主演女優賞を受賞。今年はNHK朝ドラ『あんぱん』でも主演の今田美桜の妹役を演じ、ヒロインをかすませるほどの熱演だったと話題となった。

シンデレラストーリーを駆け上がった河合だけに、朝ドラなどで彼女を知った新規ファンからは人気俳優の池松と交際していたことに驚きの声も聞かれたが、河合に関しては世間にあまり知られてない“知られざるプロフィール”が多く存在する。

「父親は医師で母親は看護師、幼い頃から芸術作品に触れる機会が多かったそう。日本大学芸術学部に進学したのもその流れでしょう。意外と知られていないのが、彼女がハーフであることを公言していること。22年に雑誌『CREA』のインタビューでサラリと告白しているんです。ただ、どこの国のハーフなのかは公表しないのでわかりません」（前出・スポーツ紙記者）

河合は高校3年間、ダンス部に所属しており、その経験は意外な場面で発揮されていた。

「2022年にリリースされた山下達郎のアルバム『SOFTLY』に収録されているリード曲『LOVE'S ON FIRE』のミュージックビデオ（MV）に河合が出演しています。同曲は山下がアルバムのために書き下ろした新曲で、女性に振り回される男性の愛を描いた情熱的なナンバー。河合は悩まし気な表情を浮かべ、妖艶なダンスをキレキレで披露しています。他にも彼女は、手嶌葵やKing Gnuなど10曲以上のMVに出演。短い時間に視線や表情だけで感情を伝えるMVでの演技経験は、河合が映画で見せる繊細な表現力の下地となっていると思われます」（芸能ジャーナリスト・泉康一氏）

まだ無名に近い2021年には『ヤンマガWeb』でグラビアに挑戦。

「『若手女優、グラから見るか? エモから見るか?』と題した企画で、フレッシュ&等身大のグラビアを披露しています。露出は少ないものの、水に濡れたカットがエモいと評判で、ほぼ唯一のグラビアであることからファンの間では“お宝作品”とされています」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

交友関係では、同じ大学の女優の見上愛との親友関係であることが知られている。

「見上と河合は同じ大学の同級生。学科は同じだったものの、選択したコースは異なっていたそう。出会いのきっかけは見上のナンパで、大学で目を引く女性が歩いていて、『これ逃したら、私めっちゃ後悔する』と思って声をかけ、すぐに仲良くなったことを番組で明かしています」

多彩で奥深い河合の“知られざる素顔”は、もしかすると池松でさえまだ全部は知らないのかもしれない――。