モデルとして活躍する武東由美さんは、49歳のときにタレントのモト冬樹さんと結婚しました。20代のことから知り合いだったふたりですが、交際したのはあるできごとがきっかけだったそうで── 。

【写真】「ラブラブすぎるでしょ！」モト家の日常風景がスゴい（8枚目/全15枚）

19年間の結婚生活を経て「円満離婚」

武東由美さん

── 武東さんが49歳のときに当時59歳のタレントのモト冬樹さんと結婚されました。武東さんは一般の男性と41歳で離婚し、しばらく経ってからの再婚だったそうですね。最初に結婚をされたのはいつだったのでしょうか？

武東さん：大学卒業後の22歳のときです。当時は実家のある島根から大学に通うために東京に来ていたのですが、そのときに最初の夫と知り合いました。彼も大阪から上京していて、卒業後は大阪に戻る予定だと。それで私も結婚するために彼について大阪に行くことになったんです。昔から直感で動くタイプなのですが、このときは「きっと今は結婚する流れなんだ」と思い、結婚した感じですね。

29歳のときに娘が生まれましたが、元夫は会社を経営していて出張が多く、そのころにはすでに家で一緒に過ごすことはほとんどありませんでした。別々に暮らすようになり、結婚している実感はお互いにどんどん薄くなっていったと思います。

── それで離婚を？

武東さん：そうですね。私が41歳とのときにお互いに話し合い、別々の道を歩むことになりました。恨むようなこともなく、ケンカ別れでもないので、すごく円満離婚だったと思います。

── 娘さんは反対しませんでしたか？

武東さん：娘は当時中学生くらいだったと思うのですが、娘も元夫とはお正月と誕生日の年に2回くらいしか会っていなかったので、「へー」という感じで特に反対はありませんでした。

おつき合いのきっかけはまさかのスポーツ紙

武東由美さんとモト冬樹さん（右奥）

── 離婚されてからモト冬樹さんと再婚するまで8年ほどありました。知り合ったのはいつごろだったのでしょうか？

武東さん：彼と知り合ったのは実は20代のころなんです。元夫の仕事の関係で、モトがホテルで開催したディナーショーに行ったことがあり、そこで知り合いました。そこから何人かの知り合いを含め、20年くらい友人関係が続いていたんです。モトが大阪に来たときにみんなで食事をしたりゴルフをしたり旅行したり。娘が食事会に参加したことも何度かありました。

── 古くからの知人ということですが、いつからおつき合いをすることになったのでしょうか？

武東さん：仕事でモトが大阪に来て、いつものように一緒にゴルフと食事をすることになりました。それをたまたまスポーツ紙に撮られて、「事実婚」のような形で報道されたんです。報道された内容は間違っていたのですが、「撮られたのならじゃあつき合おうか」と。

── それは突然ですね！





武東さん：そうなんです。でも、私のほうも言われたときに「なんかそれもありだな」と思ってしまって。最初のときと同じように、今はこういう流れなのであればのってみようかなという気になりました。

── それまでにおつき合いの話題が出たことはあったのでしょうか？

武東さん：モトを含むいつも会っている仲間で集まったときに、年齢を重ねたときにひとりでいるのではなくて、ちょっとしたことを相談できる人が近くにいたらいいねという話はたまにしていました。

結婚のきっかけは娘の卒業式だった

── その後、しばらく経ってから再婚されました。何かタイミングがあったのでしょうか。

武東さん：結婚をきりだされたのは娘が高校を卒業したころでした。私が離婚したばかりの40代前半だったらしていなかったと思うのですが、少し年齢を重ねて私もそういう人が近くにいたらいいと思えたタイミングだったのかもしれませんね。

きっかけは娘の卒業式です。娘の卒業式のタイミングにモトが仕事でたまたま大阪に来ていて、ゴルフをする約束をしていました。次の日が卒業式というタイミングで、そのときに娘がモトに「卒業式に出てほしい」と言ったみたいなんです。それでモトも「俺、行っていい？」って。それで来てくれたのですが、卒業式の途中でモトが後ろの保護者席から大きな声で娘の名前を呼んで手を振り始めて（笑）。そんな保護者はほかにいなかったので驚きましたが、娘はうれしかったみたいです。

モトも娘に卒業式に出てほしいと言われて出席したことがうれしかったようで、そのときに私たちを一生守っていきたいと思ったみたいです。

娘はすでに結婚・出産しているのですが、モトは孫をすごくかわいがってくれています。もちろん、娘の夫とも仲よくしてくれていてありがたいですね。

…

武東さんは再婚ですが、夫のモト冬樹さんは59歳で初婚。独身生活が長かったものの、家事ができないなど、当初は驚く点が多かったとか。しかし今では創作料理を作るほどの腕前に成長したそう。でも「晩婚だから、お互い無理をせず合わせすぎないようにしている」と話す武東さん。「お互いを尊重しながら、歩み寄れる部分だけ歩み寄るだけでも成立する結婚生活というのが、晩婚のひとつのメリットかもしれません」と教えてくれました。

取材・文／酒井明子 写真提供／武東由美