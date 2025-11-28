´Ú¹ñ¶¨²ñ¡¢JFA¤È¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Æü´Ú¶¦ºÅ¤ò¶¨µÄ¤«? ¸½ÃÏ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(KFA)¤¬ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤È¤Î2035Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¶¦ºÅ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´Ú¹ñ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬28Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦ºÅ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿ô¤òÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ÇÆü´ÚÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Î¾¶¨²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£KFA´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤Ç¶¦´¶¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤Ï27Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÆü´Ú¶¦ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢KFA´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥·¥¹¡Ù¤Ï28Æü¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢KFA´Ø·¸¼Ô¤¬35Ç¯¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃ±ÆÈ³«ºÅ¤Ç(AFC¤Ë°Õ¸þ½ñ¤ò)Äó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£KFA¤Ï31Ç¯Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤â¼ê¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö35Ç¯³«ºÅ¤Î°Õ¸þ½ñ¤Þ¤ÇÄó½Ð¤¹¤ì¤ÐAFC¤Ë³«ºÅ°ÕÍß¤¬¶¯¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÁÀ¤¤¤â¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±´Ø·¸¼Ô¤ÏÆü´Ú¶¦ºÅ¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¡¢³ÆÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¡Ö¡Ø¶¦ºÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò³ÎÄê¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï19Ç¯¤ËUAE¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢27Ç¯Âç²ñ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÏKFA´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤¬ÃæÅì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¶¦ºÅ¤Ï¾·Ã×¤ËÍÍø¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï19Ç¯¤ËUAE¤Ç¡¢23Ç¯¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢27Ç¯Âç²ñ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÏKFA´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤¬ÃæÅì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¶¦ºÅ¤Ï¾·Ã×¤ËÍÍø¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£