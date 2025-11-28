【B2第10節 見どころ】15連勝中の福島を止めるのは福岡か、“トリプルダブル”のボイド擁する横浜EXは神戸に挑戦

東地区首位を快走する福島【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第9節を終え、東西両地区の首位が未だ1敗と快進撃を続けている。特に、東地区1位の福島ファイヤーボンズは現在15連勝と勢いが増すばかりだ。



ベルテックス静岡を迎えた前節の福島は、GAME1では第3クォーターに36得点とスパークし、最終的に38点差をつける圧勝。GAME2も第2クォーター以降に少しずつ点差を広げる危なげない試合運びだった。1試合平均73.9失点の堅いディフェンスもさることながら、前節GAME1で6人が2ケタ得点をマークしたオフェンス力は脅威というほかない。11月最後の2連戦もホームアドバンテージを活かし、さらに勢いづきたい。





その福島に今節挑むのはライジングゼファー福岡。前節は福井ブローウィンズと対戦し、GAME1は1点差で制することができたが、GAME2は4点差の惜敗。得点力の高い福井を2戦とも70点台に抑えたことは、1試合平均73.5失点というディフェンシブなチームの面目躍如だが、3節続けて1勝1敗に終わり、浮上のきっかけをつかめずにいるのも確かだ。ディフェンスで互角の両者の決定的な差は、1試合平均で14.0点の開きがある得点力。福岡がその差を埋めるには、セカンドチャンスの場面を多く作ることが必要になってくる。オフェンスリバウンド数はリーグで2番目に少ないが、ジャスティン・バーレルやパブロ・アギラールに加えて西川貴之にもその役割を期待したい。

前節で2戦合計84得点を挙げた横浜EXのボイド【(C)B.LEAGUE】

横浜エクセレンスはインサイド陣がこぞって欠場という危機にもかかわらず、2戦とも40得点を超えた上、GAME2ではトリプルダブルも達成したトレイ・ボイドの活躍は大きく、連日の100点ゲームで鹿児島レブナイズに連勝。ただ、西地区首位決戦をしっかり勝ちきり、12連勝中の神戸ストークスが難敵であることに変わりはない。前節得点力が光ったザック・モーアや上良潤起には、引き続き活躍が求められる。



今節も活躍が期待される福井のモサク【(C)B.LEAGUE】

前節は1勝1敗に終わった福井だが、東地区2位の座はキープ。6試合連続でスターター起用されているモサクダミロラがGAME2で17得点を挙げ、計算できる戦力になっているのは心強い。対するバンビシャス奈良は福岡と鹿児島から1勝をもぎ取り、熊本ヴォルターズと戦った前節もGAME2を1点差で制し、3節連続で1勝1敗と持ちこたえている。直近の奈良の特徴は3Pシュートの精度の高さ。福井にも長距離砲の脅威を与え続けることができるか。



熊本ヴォルターズは奈良との直接対決で順位を逆転するチャンスだったが、GAME2で黒星。愛媛オレンジバイキングスは神戸の牙城を崩せず一歩後退したものの、GAME2は3点差と粘ることはできた。ホームでの直近の2敗がいずれも1点差という熊本は、集中力や我慢強さといったメンタル面が問われるところ。経験値の高い石川海斗やグレゴリー・エチェニケが、苦しい局面でチームを落ち着かせなければならない。



B2リーグ戦第10節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。これまで62名が達成している100リバウンドまで谷直樹（神戸ストークス）があと1本、ラポラス・アイヴァナーカス（福井ブローウィンズ）があと8本と達成間近。17名達成の300スティールまでマックス・ヒサタケ（青森ワッツ）があと2本、谷があと9本。村上慎也（山形ワイヴァンズ）はB2史上3人目となる500スティールまであと7本としており、偉業達成を射程圏内にとらえている。



■B2第10節試合日程

・横浜エクセレンス vs 神戸ストークス（＠横浜武道館）

GAME1：11月28日（金）19時05分～ GAME2：11月29日（土）14時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs ベルテックス静岡（＠ホワイトリング）

GAME1：11月29日（土）13時05分～ GAME2：11月30日（日）14時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 鹿児島レブナイズ（＠盛岡タカヤアリーナ）

GAME1：11月29日（土）15時05分～ GAME2：11月30日（日）14時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs ライジングゼファー福岡（＠宝来屋ボンズアリーナ）

GAME1：11月29日（土）15時05分～ GAME2：11月30日（日）13時35分～

・福井ブローウィンズ vs バンビシャス奈良（＠セーレン・ドリームアリーナ）

GAME1：11月29日（土）15時05分～ GAME2：11月30日（日）14時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠熊本県立総合体育館）

GAME1：11月29日（土）15時05分～ GAME2：11月30日（日）14時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 青森ワッツ（＠山形県総合運動公園）

GAME1：11月29日（土）18時05分～ GAME2：11月30日（日）14時05分～

