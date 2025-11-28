12月24日に公開される『映画ラストマン -FIRST LOVE-』と、12月28日21時よりTBS系で放送されるドラマ『ラストマン －全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』の合同ビジュアルとトレーラーが公開された。

本作は、福山雅治演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。2023年4月期に放送された連続ドラマの最終回では、皆実と心太朗が実は兄弟だったという事実が判明した。スペシャルドラマでは連続ドラマの直後から始まる物語が描かれ、映画ではさらに2年後のエピソードが描かれる。

永瀬廉（King & Prince）、今田美桜、木村多江、吉田羊、上川隆也ら連続ドラマからのキャストに加え、スペシャルドラマには、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二（Snow Man）、映画には宮沢りえ、ロウン、月島琉衣、寛一郎らがゲストキャストとして出演する。

公開されたビジュアルには、左右にスペシャルドラマと映画、それぞれのサブタイトルとともにゲストキャスト、そして連続ドラマからのレギュラーキャストが写し出されている。そして中央の皆実（福山雅治）と心太朗（大泉洋）の間には、「最悪の二日間に、最強バディが挑む」というコピーが添えられている。

映画×SPドラマ『ラストマン』合同トレーラー あわせて公開された合同トレーラーには、スペシャルドラマで描かれる身代金10億ドルを要求する前代未聞の爆破テロ事件、そして映画で描かれるかつての皆実の恋人であり、世界中から狙われる天才エンジニアを巡る事件と、“最強バディ”が挑む2つの事件が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）