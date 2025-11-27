Âç³ØÍý»öÄ¹Ì¼¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯Ã¼¡Ä²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë300Å¹Ä¶¡ÖàÎ©¤Á¤ó¤Üá½÷»Ò¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡×¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÃÂÀ¸ÈëÏÃ
Åìµþ¤Î¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇàÎ©¤Á¤ó¤Üá¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òÇä¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤ÏÈË²Ú³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÅÌÊâ15¡Á20Ê¬¤Ç°ì¼þ¤Ç¤¤ë¶¹¤¤ÃÏ¶è¤Ë300°Ê¾å¤ÎÅ¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¡£
¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÆÃ°Û¤ÊÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÛÃø¡ØÌ´¸¸¤Î³¹¡Á²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î50Ç¯¡Ù¡Ê³ÑÀî½ñÅ¹¡Ë¤â¡¢È¯Çä¸å¤¿¤À¤Á¤Ë³¤³°¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤¦Ä®¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀÛÃø¤ò¸µ¤Ë¡¢Ìë¤Î³¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Îò»Ë¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£
¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×
¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¸¶·Á¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1965Ç¯¤ËÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥ÈÅìµþ¡Ù¤À¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤¬¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¯¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕÉÕ¤¤Î¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÏÅ¹¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Á¥Ã¥×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¡£¹ç´Ö¤Ç·Ú¤¯°û¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÏÅ¹¤Ë¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¤é¡Ö¾ìÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ËÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿½÷À¤È¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¤·¡¢°û¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥Ã¥×¤ò¤â¤é¤¤¡¢¾ìÂå¤òÁê»¦¤·¡¢À¸³èÈñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢¸å¤Ë¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°¦ÅÄÉð¤¬¤¤¤¿¡£¿·³ã¤ÎÉÏ¤·¤¤ÅÄ¼Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ï¼ã¤¤º¢¤ËÇÀ²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²È¶ñÈÎÇä¤Î±Ä¶È¤ä¥«¥Ä¥é¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Í§¿Í¤Î´«¤á¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°¦ÅÄ¤Î±¿Ì¿¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡¢±ÝËÜ¼ëÈþ¤È¤¤¤¦½÷ÀµÒ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤ÇÏÂ¸÷Âç³Ø½éÂåÍý»öÄ¹¤Î²¬ÅÄÅ¯Ïº¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¶ä¹Ô°÷¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢É×¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°¦ÅÄ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯£²¿Í¤ÏÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÎø°¦¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼ëÈþ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¡¢°¦ÅÄ¤È¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1971Ç¯¡¢¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹¤¬¡Ø°¦¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¡¢°¦ÅÄ¤Ï¡Ø°¦¡Ù¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·½É¤ÎÊÒ¶ù¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¹¤éËþÂ¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç°¦ÅÄ¤Ï¼ëÈþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê±Ä¶È·ÁÂÖ¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡¦Å¹¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥¤¤ò¸Û¤¦¤Î¤ò»ß¤á¡¢ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¾ìÂå¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤Æ¾·¤Æþ¤ì¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë°û¿©¤ÎÄó¶¡¤«¤éÀÜÂÔ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦¤½¤Î·î¤ËÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Î»ØÌ¾µÒ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿Áí³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Íâ·î¤ÎÆüÅö¤ò·è¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬10Ëü¡Á20Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Íâ·î¤ÎÆüÅö¤Ï3000±ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡£µëÍ¿¤ÎºÇÄãÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤âÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡¦°û¿©Èñ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüÅö°Ê³°¤Ë¤â½÷À¤«¤é»ØÌ¾ÎÁ¤Î°ìÉô¤òÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¶Ð¾Þ¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¦½÷ÀµÒ¤¬ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢¹×¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å¹¤Ï½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¸Û¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½÷ÀµÒ¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¼¡¡¹¤È¡Ø°¦¡Ù¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å¹Â¦¤¬ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÃÄ·ë¤·¤¿¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥×¥í°Õ¼±¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ²÷¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢½÷ÀµÒ¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£Å¹¤Î³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
»Â¿·¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°¦¡Ù¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¬½Å½§¡¢¿·¶¶¡¢¶äºÂ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ê¤É¤ÎÅ¹¤Ç¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¿·½É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤ÎµÒÁØ¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Â¯¾î¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹É×¿Í¡¢¶äºÂ¤ÇÎÁÄâ¤ä¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À¼ÒÄ¹¡¢Ì¾¤ÎÇä¤ì¤¿½÷Í¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÙÍµÁØ¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÏ¶È¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï£²¹æÅ¹¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼°¦¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏËÜÅ¹¤ò²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë³ÈÂç°ÜÅ¾¤µ¤»¤¿¡£±Ä¶È¤âÃë¤ÈÌë¤ÎÆóÉôÀ©¤ËÊ¬¤±¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÆóÉô¤Ç¤Ï°û¿©¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüµë¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿ôËü±ß¡×
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¡Ø°¦¡Ù¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ø°¦¡Ù¤ÎµëÎÁÂÎ·Ï¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤âµëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°û¿©¤ò¤µ¤»¤ì¤ÐÆüÅö¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î»Å»ö¤Ï¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤«¤éÀÜÂÔ¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤Îà¥Û¥¹¥È²½á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØÌ´¸¸¤ÎÌ´¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Åö»þ¤ÎNo.1¥Û¥¹¥È¤ÎÎí»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Û¥¹¥È¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ²¿ÀéËü±ß¤â²Ô¤°¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£½÷À¤Î¤Û¤¦¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ò°û¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²¿½½ËÜ¤â¥Ü¥È¥ë¤ò¶õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Å¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æüµë¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿ôËü±ß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¥Û¥¹¥È¤ÏÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Å¹¤Î³°¤Ç¹×¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤Ê½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥È¥í¥ó¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Å¹¤Î³°¤Ç±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ä²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Û¥¹¥È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Î©»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥È¥í¥óÃµ¤·¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
1980Ç¯Âå¤Ï¡¢¼Ú¶â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇËÜÌ¾¤ò±£¤·¤Æ¸»»áÌ¾¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¥Ñ¥È¥í¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¡¢ÆÈÎ©»ñ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÉ½¤ÎÀ¤³¦¤ØÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤ò¡Ö¥Û¥¹¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤·¤¿¡Ö£²¿Í¤ÎÃË¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë
¡Ç77Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£¹ñÆâ³°¤ÎÊ¸²½¡¢Îò»Ë¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀäÂÐÉÏº¤¡Ù¡Ø°äÂÎ¡Ù¡Ø¡Öµ´ÃÜ¡×¤Î²È¡Ù¡Ø43²ó¤Î»¦°Õ¡Ù¡ØËÜÅö¤ÎÉÏº¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø³Êº¹¤ÈÊ¬ÃÇ¤Î¼Ò²ñÃÏ¿Þ¡Ù¡Ø½ý¤Ä¤±¹ç¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£