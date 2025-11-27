アーセナルvsバイエルン スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります