[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります