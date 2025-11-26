これが、27年W杯で「ベスト8」を狙うチームのパフォーマンスなのか。

ラグビー日本代表 27年Ｗ杯に向けて3つの大問題…屋根閉め切り“蒸し風呂”奇策も奏功せず

ジャパン(世界ランキング13→12位)の、秋のテストマッチ5連戦を見た率直な感想だ。

幕開けとなった10月25日のリポビタンDチャレンジカップ・オーストラリア(7位)戦こそ、自陣のトライラインを背負ったパワープレーを耐え抜くなど、粘り強い防御で15対19と食い下がり、確かな成長を感じさせた。

しかし、ヨーロッパに渡ってリポビタンDツアーが始まると、1日(現地時間 以下同)には世界1位の南アフリカと対戦。W杯3連覇を狙う王者の本気の迫力に、ほとんど為す術がなく7対61と完敗した。

翌週8日のアイルランド(3位)戦も、相手が主力を温存したにもかかわらず、10対17と追い上げた後半6分に、自陣に少し入った地点でのラインアウトでつまらない反則を犯して攻め込まれ、パワープレーからトライを奪われて勝負は決した。

2トライを先行されたとはいえ総じて防御は機能し、前半の間に17点差を7点差まで詰めた。しかも、この時間帯は、相手がイエローカードをもらって1人少ない状況だ。地域的にも、相手にボールを出させた方が守りやすい。しかし、強引にボールを奪いに行って墓穴を掘った。

相手の強みがどこにあるのか。

自分たちはどこで優位に立っているのか。

そういった状況判断ができていないから、ジャパンはエディー・ジョーンズHC(ヘッドコーチ)が「勝てた試合」と悔やんだ一戦を10対41と落としたのである。

15日のウェールズ(12位)戦は、もっと悲惨だった。

この7月に国内で1勝1敗と星を分けた相手に、終了直前まで23対21とリードしながら、最後の最後に“逆転サヨナラPG”を決められて23対24と敗れた。

ハーフタイム時点でボール保持率53 対47、地域獲得率でも68対32と圧倒的な攻勢に立ちながら、「多すぎた反則とミス」(LOワーナー・ディアンズ主将)で優位性を有効にスコアに結びつけられなかった。

ウェールズは、7月にジャパンを破るまでテストマッチ17連敗。しかも、ホームのカーディフでは10連敗中だ。だから、先制トライこそ奪ったものの、ジャパンの防御に自信なさげなミスを連発。ジャパンのミスにつけ込んでトライを奪うような鋭さもなく、明らかにそれまで対戦した3チームより実力は劣っていた。

にもかかわらず、勝てなかった。

前半24分の不用意なノーボール・タックルを皮切りに、80分間で受けたイエローカードは3枚。最後に受けたイエローカードが逆転PGのきっかけとなるなど、ゲームマネジメント、つまり「やってはいけないこと」「やらなければならないこと」の徹底が欠落していたのだ。

ツアー最終戦となった22日のジョージア(11位)戦は、12月3日のW杯組分け抽選を前に、勝った方が12位以内確定となる大事な一戦だった。

27年W杯は、参加チームが24へと増加。そのため、まず4チームずつ6つのプールに分かれてグループリーグを戦うが、その4チームは、ランキング1位から6位の「バンド1」、7位から12位の「バンド2」、13位から18位の「バンド3」、19位から24位の「バンド4」から1チームずつ選ばれる。

つまり、12位以内のバンド2に入れば、同じ組に格上のチームは1つだけとなるわけで、グループリーグ突破に非常に有利だ。

だから、両チームともに必勝を期した死闘となった。

ジャパンは、この激闘にトライ数1対2と下回りながらも、終了直前に“逆転サヨナラPG”を決めて25対23と競り勝ち、今ツアーでの初勝利を挙げると同時にバンド2入りを決めた。PGで3点ずつ刻むゲームプランで臨み、SO李承信がすべてのキックを成功させた狙い通りの勝利だった。

しかし、課題も多く、チームにはこれまでと同様の危うさが感じられた。

試合を通して、意図的に相手を崩したトライを奪えず、終了5分前にはハンドリングエラーから攻め込まれて、22対23と逆転されている。

簡単に言えば、勝ったことが唯一の収穫、というゲームで、ツアーを通して見えた決定力不足、ミスや反則からの失点といった課題は未解決のままだった。

これでは、バンド2に入ったことを手放しでは喜べない。

たとえ、W杯でグループリーグを突破できたとしても、各プール上位2チームと3位の勝ち点上位4チームによるラウンド16を勝ち抜けるかどうかは、はなはだ心許ない。

バンド2に入ったこととベスト8進出は、まったく別な話なのである。

しかも、17日には、来年7月から新しい国際大会「ネーションズ・チャンピオンシップ」の開催が正式に決定。大会の詳細は次回で述べるが、ジャパンは27年W杯という世界最高峰に挑む前に、それに匹敵する巨峰群を踏破しなければならなくなった。

前途は多難なのである。（つづく）