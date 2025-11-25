この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「ビットコインの投げ売りが発生！過去6年間10月は必ずプラスだったのに一体何が！？」と題した動画で、これまで順調だった10月のビットコイン相場がマイナスへ転落するなど、投資家に不安が広がる状況を、データと独自の視点で徹底解説した。



動画冒頭で宮脇氏は「マイナス69%ぐらいになるというシミュレーションは、過去のデータを見ると、ごく普通に起こりうることだと想定しなければいけないんです」と強調。今回の下落幅は15%前後程度で、過去の70～80%にもおよぶ大暴落に比べれば小規模だと冷静に分析する一方、歴史的に繰り返された激しい下落を念頭に注意を呼びかけた。



ビットコインが毎年のように10月はプラスという相性が崩れた2025年の状況については、「市場参加者の恐怖指数が100点満点中27点にまで低下し、お祭りムードだった相場は一変、投資家心理が急速に冷え込んでいる」と解説。その背景にはFRBの金利政策が大きく絡んでおり、「金利が下がればリスク資産に資金が流れ込むという期待を、FRBトップの発言が打ち砕いた」とファンダメンタルズにも言及している。



また、市場には“投げ売り”と“富の移転”が起きていると指摘。「短期売買でレバレッジをかけている個人投資家が恐怖で資産を手放す一方、機関投資家や富裕層が冷静に押し目買いしている。だから今は市場のボラティリティ（変動性）を彼らが抑え、急落が起きにくくなっている」と分析。そのうえで「ビットコイン投資は精神の修行であると言われる。2年間も含み損を抱え続けるなど、“この時間的苦痛”に耐えられる人はほとんどいない」と自身の経験も交えて警鐘を鳴らした。



それでも「今回はETFが承認されたことで市場構造が変わり、暴落幅が縮小傾向にある」と新たな潮流も指摘。動画の最後に「希少性を持つビットコインには実需が強まっており、目標として0.2BTCを持てば将来的に富裕層になれる可能性もある」と将来像にも言及し、動画を締めくくった。

