£×£É£Î£µ¤Ç¤Þ¤¿²¯Ä¶¤¨¡¡£´²¯£³£´£¸£°Ëü£·£¹£´£°±ß¡¡£±£°·î°Ê¹ß¤Ç£´ÅÙÌÜ
¡¡£Ê£Ò£Á¤¬È¯Çä¤·¤¿£±£±·î£²£´Æü¤Î£×£É£Î£µ¤Ï¡¢ÅªÃæ£±É¼¤Ç¡¢Ê§Ìá¶â¤Ï£´²¯£³£´£¸£°Ëü£·£¹£´£°±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°·î£´Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë¤«¤é£±£²·î£²£¸Æü¡ÊÆüÍË¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆüÍËÆü¤ä½ËµÙÆü¤Î¶¥ÇÏ³«ºÅÆü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÚÍËÆü¤â£×£É£Î£µ¤ÎÈ¯Çä¤ò¹Ô¤¦¡Ö£×£É£Î£µ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ê§Ìá¶â¤¬£±²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Ç£´ÅÙÌÜ¤ÈÉÑÈ¯¡£Àè·î£±£¹Æü¤Ë¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î£µ²¯£¶£²£µ£²Ëü£±£¶£±£°±ß¡¢º£·î£¸Æü¤Ë¤Ï£³²¯£±£²£´£¸Ëü£¹£¹£´£°±ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÉ¼¿ô¤Ï£¶£²£±Ëü£±£µ£´£²É¼¡£ÂÐ¾Ý£³¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤¬£±Ãå¤Ç£³£µ£µ£¶É¼¤Ë¡££´¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤ÎÊ¡Åç£±£±£Ò¡¦±ü±©£Ó¤Ç£±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤¬¾¡¤Á»Ä¤ê£±£µÉ¼¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎÅìµþ£±£±£Ò¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤¬À©¤·¡¢ÅªÃæ£±É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ú£×£É£Î£µ¹â³ÛÇÛÅö¥Ù¥¹¥È£µ¡ú
£±¡¢£µ²¯£¶£²£µ£²Ëü£±£¶£±£°±ß¡Ê£²£µÇ¯£±£°·î£±£¹Æü¡Ë
£²¡¢£µ²¯£µ£´£´£´Ëü£¶£°£¶£°±ß¡Ê£²£±Ç¯£³·î£±£´Æü¡Ë
£³¡¢£´²¯£¸£±£·£¸Ëü£³£±£¹£°±ß¡Ê£²£±Ç¯£±·î£±£±Æü¡Ë
£´¡¢£´²¯£·£µ£±£·Ëü£±£°£´£°±ß¡Ê£²£µÇ¯£±£°·î£µÆü¡Ë
£µ¡¢£´²¯£·£±£¸£°Ëü£¹£°£³£°±ß¡Ê£±£¹Ç¯£²·î£²£´Æü¡Ë