海外G1を2勝…日本のダートホースの強さを示した競馬の「2025年度JRA賞」の受賞馬選考委員会が6日開かれ、年度代表馬には海外G1のサウジカップ、ブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（牡4、矢作）が選出された。該当年にJRAのレースを一度も走っていないという異例の選出になるが、ファンの間には納得の声が広がっているようだ。フォーエバーヤングは投票総数248票中、226票を集めて年度代表馬に輝いた。